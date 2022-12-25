Mustafa Varank: Güvenli akıllı cihaz kullanımının önünü açıyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dijital dünyaya ayak uydurma noktasında, bilişim teknolojileri altyapısının geliştirilmesi gerekliliğinin bilincinde olduklarını belirtti.

TSE ve TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), Siber Güvenlik Test, Denetim ve Sertifikasyon Faaliyetleri için işbirliği protokolü imzaladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın huzurunda protokole imzaları TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin attı.

Protokol kapsamında her iki kurum başta internete bağlı her türlü ticari cihazın ve endüstriyel sistemin Avrupa Birliği (AB) gibi uluslararası alanda geçerli siber güvenlik testleri ve sertifikasyonunda ortak işbirliği modelleri geliştireceği, projeler oluşturacakları öğrenildi.

Türkiye'ye döviz girişi sağlanacak

Siber güvenlik alanında yurtdışı pazarına açılmak için gerekli olan test ve belgelendirme hizmetlerini daha uygun fiyatlarla sağlayacaklar. Siber güvenlik test, denetim ve sertifikasyonu ile yurtdışından hizmet talepleri alınacak, böylece Türkiye'ye döviz girişini sağlanacak.

Yerli ve milli üreticilerin ürün ihracının önündeki teknik engellerin aşılmasına katkı verilecek.

Kritik bilgiler yurt içinde kalacak

Siber güvenlik alanında kritik bilgilerin ülke sınırları dışına çıkmasının önüne geçilecek, nesnelerin interneti testleri ve belgelendirmesi kapsamında yurtdışına döviz çıkışı engellenecek.

Bu alanlardaki yüksek meblağlarda iş hacimlerinin oluşumuna katkı sağlanacak, böylelikle Türkiye'nin ekonomik gelişimine destek verilecek. Gerekli analiz ve test çalışmaları TÜBİTAK BİLGEM tarafından yapılacak, belgelendirme TSE tarafından yürütülecek.

Akıllı cihazlara TSE sertifikası

Bakan Varank, Türkiye'nin bilişim teknolojileri ve dijital dönüşüm alanındaki gelişmelerini desteklerken, bilgi toplumu olma hedefine yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

İmzalanan işbirliği protokolünün Türkiye'nin dijital dönüşümüne, yerli ve milli üreticilerin gelişimine katkı sağlayacağını kaydeden Bakan Varank, "Türkiye'de endüstri anlamında önemli bir iş birliğine arkadaşlarımız imza attı. Türk Standartları Enstitüsü ile TÜBİTAK BİLGEM bir iş birliği protokolü imzaladı. Bu iş birliği protokolü çerçevesinde Türkiye'de satılan, internete bağlanan bütün akıllı cihazların test ve sertifikasyonlarını biliyorsunuz TSE gerçekleştiriyor. TSE sertifikasyon süreçlerinde BİLGEM ile işbirliği yapacak ve onların alt yapılarını, tecrübelerini, deneyimlerini kullanarak bu cihazların güvenli olduğunu sertifikalandıracak." dedi.

"Yerli ve milli mevzuların takipçisiyiz"

Türkiye'nin dijital dönüşümünde hassasiyet gösterilen her yerli ve milli mevzunun yakın takipçisi olduğunu belirten Bakan Varank, "Bugün artık her şeyin dijitale döndüğü, internete bağlandığı bir dünyada yaşıyoruz. Artık buzdolaplarımız, çamaşır makinalarımız, evlerimizdeki akıllı süpürgeler hepsi internete bağlanarak çalışıyor. İşte bu satın aldığımız ürünlerin ne kadar güvenli olup olmadığının da mutlaka test edilmesi gerekiyor. Yetkili kurum olarak TSE bu test ve sertifikalandırma süreçlerini yapıyor. Eğer bizim uygun görmediğimiz bir cihaz varsa bunun Türkiye'de satılması mümkün değil. Uluslararası anlamda akredite olduğumuz için bizim sertifiye ettiğimiz cihazlar da dünyada geçerlilik kazanmış oluyor, dünyada da satılabiliyor. İşte burada TÜBİTAK BİLGEM elde ettiği tecrübeyle şimdiye kadar kurduğu altyapılarla bu süreçte TSE ile beraber çalışacak. Bu sayede vatandaşlarımızın güvenli, gönül rahatlığıyla evlerinde akıllı elektronik cihazlar kullanılabilmesinin önünü açmış olacaklar. Endüstri açısından da vatandaşlarımız açısından da önemli bir imza. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. İnşallah bunun gibi iş birlikleriyle biz vatandaşlarımızın daha güvenli, daha huzur içinde cihazlar alıp kullanmasının önünü açmaya devam edeceğiz." diye konuştu.