Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST'te yaptığı açıklamada, "Ne zaman 'uçan araba' desem bizimle dalga geçmeye çalışıyorlar ama dünya uçan arabamızı konuşacak" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ÜBA TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Varank burada yaptığı konuşmada, Türkiye'yi teknolojinin gidişatını takip eden değil, tayin eden ülkeler arasına sokmak için çalıştıklarını ifade etti.

"UÇAN ARABALAR KONUSUNDA BİZ KONUŞULACAĞIZ"

"Bugün nasıl ki dünya basını İHA teknolojileri alanında bizi konuşuyorsa yarın da elektrikli araçlar, otonom araçlar, insansız su altı araçları, yapay zeka, hibrit roket teknolojileri, uçan arabalar konusunda bizi konuşacak." diyen Varank, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Mustafa Varank: Herkes uçan arabamızı konuşacak

"UÇAN ARABALARIN PAZAR PAYI 2030'A KADAR 320 MİLYAR DOLARA ULAŞACAK"

"Ben ne zaman uçan arabalardan bahsetsem bizimle dalga geçmeye çalışanlar oluyor ama bilmiyorlar ki 2030'a kadar uçan arabaların pazar payı 320 milyar dolara ulaşacak. Onun için biz 'samanyolu galaksisi' dediğimizde sadece akıllarına saman gelen anlayışa aldırış etmeden teknolojiye, gençlerimize yatırım yapacağız ve hep beraber tarih yazacağız. Türkiye, gümbür gümbür gelen gençleriyle önümüzdeki yıllara mührünü vuracak."