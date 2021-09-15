Röportaj formatı gereği soruları Bakan Mustafa Varank'a soran Fatma Şahin'in, daha fazla söz alması esprili anlara sahne oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın geçtiğimiz haziran ayında, Gaziantep'e gerçekleştirdiği ziyarette Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile yaptığı röportaj, tekrar gündem oldu.

Bugün sosyal medya hesabından, Bakan Mustafa Varank'ı Gazianteplilerin fahri hemşehrisi olarak gösteren Fatma Şahin'in, o güne ait paylaştığı görüntülerde ikilinin esprileri izleyenleri gülümsetti.

Mustafa Varank ile Fatma Şahin arasında esprili sohbet VİDEO

"GAZİANTEP GÜZEL YERLERE GELECEK"

Görüntülerde Fatma Şahin'in sorularına yanıt veren Mustafa Varank, "Ben Gazianteplileri gerçekten tebrik ediyorum. Çok başarılılar. Belediyecilikte siz çok güzel bir örneği ortaya koyuyorsunuz. İlçelerimizle birlikte, bu muhteşem güzellik Gazianteplilerin gelip nefes aldığı bir yer. İnşallah Gaziantep çok daha güzel yerlere gelecek. Biz buna eminiz." ifadelerini kullandı.

"HİÇ SUSMUYORSUN BAŞKANIM"

Bakan Varank'tan sonra söze giren Şahin'in, "Cumhurbaşkanımızın 94 ruhunu yaşatan şehiriz. Yerel kalkınmanın mimari karşınızda..." ifadeleri sonrası Varank'ın, "Burada ben konuşacaktım ama hiç susmuyorsunuz Başkanım." diyerek yaptığı espri, ikili arasında gülüşmelere neden oldu.

"EN İYİ YAPTIĞIM İŞ"

Şahin ise bu espriye gülüp, "En iyi yaptığım iş." diyerek cevap verdi.