Yerel seçim çalışmalarında son gün geride kaldı...
Siyasiler son kez vatandaşlardan partileri adına oy istedi.
Yoğun bir tempo sarf etti
Önceki dönem Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Bursa'da partisinin Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları için yoğun bir çalışma yaptı.
İlçe ilçe mahallle mahalle ziyaretlerde bulunan Varank, kimi zaman trafikte iftara yetişmeye çalışanlara iftariyelik dağıtırken kimi zaman da modifiye tutkunu gençlerle bir araya gelip ‘yanlama’ yaparken görüldü.
Vatandaşı ikna çabası hoş görüntülere sahne oldu
Seçim çalışmalarının son gününde, Bursa Osmangazi Demirtaş Mahallesinde bir kahvehaneye misafir olan Mustafa Varank’ın partisine oy vermeyi düşünmeyen bir seçmeni ikna ettiği anların görüntüleri paylaşıldı.
İzleyenleri gülümsetti
Uzun süren ikna çalışması sonucunda Bursalı seçmenden söz alan Varank’ın sıcak ve sempatik sohbeti izleyenleri gülümsetti.
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