Mustafa Varank: Karla mücadele balık tuzlayarak yapılmaz

Bakan Mustafa Varank, dün akşam saatlerinde binlerce kişinin karlı yollarda mahsur kalması üzerine bir restoranda balık yiyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

İstanbul yolları, iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle vatandaşları çileden çıkarttı.

İstanbul Büyükşehir Belelediyesi (İBB) tarafından yolların yeterince tuzlanmaması sürücülere zor anlar yaşattı. Toplu taşıma kullanan vatandaşlar ise araç yetersizliğiyle karşı karşıya kaldı.

Tüm bunlar yaşanırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Sarıyer'de bulunan bir balık restoranında görüntüleri ortaya çıktı.

O görüntüler ise sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu.

İmamoğlu'na bir eleştiri de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan geldi.

"KARLA MÜCADELE BALIK TUZLAYARAK YAPILMAZ"

Polatlı'da Kontrolmatik Teknoloji Lityum Demir Fosfat Batarya Fabrikası Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada konuya değinen Bakan Mustafa Varank, şunları söyledi:

"Ben diyorum ki siz anlamadığınız işlere karışmayın. Bakın bu millet size Türkiye'nin en büyük şehirlerini emanet etti, 'hizmet yapmamız engelleniyor' diye sürekli bahane üretiyorsunuz. Dün İstanbul'da yaşananları hepimiz ekranlardan izledik. Kar küremesi yapmanız, tuzlama yapmanız da mı engellendi? Karla mücadele balık tuzlayarak yapılmaz.

Bakan Varank: Karla mücadele balık tuzlayarak yapılmaz



"İNSAN UTANIR"

Koordinasyonla, işinin başında durarak yapılır. Ben dün bir görüntüye hayret ettim. İstanbul'u kar kıyamet götürüyor, İstanbul'un Belediye Başkanı bir balıkçı restoranında görüntü veriyor. Bunu gerçekten insan yapmaya utanır. Biz bütün arkadaşlarımızla, ekiplerimizle görevimizin başındayız. Türkiye'nin sorunlarını gidermek için canla başla gayret gösteriyoruz.

"İŞ YAPMAK YERİNE SİYASET YAPMAYI DAHA ÇOK SEVİYORLAR"

Ancak bu arkadaşlarımız iş yapmak yerine siyaset yapmayı daha çok seviyorlar. Bakanlarımızla, valilerimizle, ekiplerimizle sahadayız. İstanbullunun daha da mağdur olmaması için bu süreçte elimizden gelen gayreti göstereceğiz."