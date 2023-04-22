Mustafa Varank: Kimlik siyaseti eski Türkiye’de kaldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, seçim bölgesi Bursa’da, bayramın ikinci günü iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi’ni ziyaret eden Bakan Varank, Bursa’nın iş dünyasındaki potansiyeline vurgu yaptı.
"Togg dünyada ses getiren bir proje oldu"
Türkiye’nin otomobilinin Bursa’da üretildiğine dikkat çekerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın pazartesi günü batarya fabrikasının temelini atacağını söyleyen Bakan Varank, şöyle konuştu:
Çok örnek vermeye gerek yok. İşte Türkiye'nin otomobili projesi Bursa'da hayat buldu. Gemlik'te hayat buldu. Sadece Türkiye'den ses getiren değil, dünyadan ses getiren bir proje oldu. Bursa'nın kabiliyetleri sayesinde, bu kadar hızlı netice alabildik. Bursa'daki tedarikçiler, buradaki insan kaynağı sayesinde bu kadar hızlı netice alabildik. Ve hamdolsun böyle büyük bir proje, binlerce hemşehrimize istihdam sağlıyor. Çok önemli bir katma değer oluşturuyor. Sadece bu örnek bile aslında Bursa'nın potansiyelini ve bizim bu şehre kazandırdıklarımızı göstermesi açısından önemli. Ama biz yerimizde durmayacağız. Yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. İşte pazartesi günü, 24 Nisan’da Türkiye'nin ilk batarya fabrikasının temellerini de yine Gemlik'te atacağız, Bursa'da atacağız. Hemşehrilerimiz inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızı Gemlik'te önce bir karşılayacaklar. Ve daha sonra, bu buluşmadan sonra biz temel atma törenini inşallah gerçekleştireceğiz. Peki bu yatırım ne getirecek bize? Türkiye'nin ilk batarya fabrikası yatırımı ama sadece batarya üretmeyecek. Aynı zamanda son teknoloji, en verimli teknolojilerde batarya geliştirip bu teknolojiyi üretimiyle beraber bölgesine pazarlayacak önemli bir yatırımdan bahsediyoruz. Yine binlerce vatandaşımıza ekmek kapısı olacak çok ciddi ekonomik katkı sağlayacak bir yatırımdan bahsediyoruz. İşte bunu da Bursa'ya kazandırıyoruz. Çünkü bu şehrin potansiyeli, bu yatırımın üstesinden gelmek için yeterli.
"Karşımızda ufku, vizyonu, kapasitesi olmayan bir muhalefet var"
21 yıllık iktidarlarında hizmet siyaseti markasını ülkeye kazandırdıklarını söyleyen Bakan Varank, kendilerine kimseyi rakip olarak görmediklerini ifade ederek muhalefeti eleştirerek şöyle dedi:
Baktığınızda biz kendimize bir rakip görmüyoruz ama bize rakip olduğunu iddia edenlerin ise asla ve kata bir şey üretme, bir şey ortaya çıkarma, proje geliştirme gibi bir dertleri olmadığının da farkındayız. İnşallah milletimiz 14 Mayıs’ta ferasetiyle, her zaman güvendiğimiz ferasetiyle işte bu iki değerlendirmeyi yapacak ve buna göre seçimde inşallah neticeyi alacak.
Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu da eleştiren Bakan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:
Karşımızda ufku, vizyonu, dünyada neler oluyor, bunu takip etme kapasitesi olmayan bir muhalefet var. Sadece şimdiye kadar karşı çıktıkları projelerin birkaç tanesini saysak bunlar bile aslında ne kadar vizyonsuz olduklarını göstermek açısından yeterli. Bakınız Kılıçdaroğlu'nun geçmişteki demeçlerine bir bakın. Neye karşı çıkıyordu? Sabiha Gökçen Havalimanı'na karşı çıkıyordu. Bugün Sabiha Gökçen Havalimanı, 30 milyon yolcu kapasitesiyle Türkiye'nin, Avrupa'nın en önemli havalimanlarından bir tanesi oldu. Kılıçdaroğlu'nun aklına uysaydınız, şu anda bir Sabiha Gökçen Havalimanı'nız olmazdı. Şehir hastanelerine karşı çıkıyorlardı. Kılıçdaroğlu'nu dinlemiş olsaydık ve şehir hastanelerini yapmamış olsaydık pandemi gibi bir dönemi atlatabilir miydik? Atlatamazdık.
"Kimlik siyaseti üzerinden netice almaya çalışıyorlar"
Kemal Kılıçdaroğlu’nun Alevi olduğunu söylediği açıklamaya da değinen Bakan Varank, CHP liderinin kimlik siyaseti yaptığını söyleyerek konuşmasını şöyle sonlandırdı:
Bakınız ortaya proje koyamayanlar şu anda kimlik siyaseti yapmaya, Türkiye'nin sosyolojik fay hatlarını tetiklemeye dönük, birtakım siyasi hamlelere giriyor. Bakıyorsunuz durup dururken Kılıçdaroğlu çıkıyor, ‘Aleviyim’ diye bir video çekiyor. Kimse senin Aleviliğini zaten sorgulamadı. Kimsenin senin Aleviliğinle ilgili bir problemi de yok ama bakınız gerçek manada ortaya proje koyamayanlar, ancak bu kimlik siyaseti üzerinden netice almaya çalışacaklar. Bizim bunlara karnımız tok. Bizim kimsenin kimliğiyle bir problemimiz de yok. Kimlik siyaseti eski Türkiye'de kaldı. Koltuk pazarlığı siyaseti eski Türkiye'de kaldı ama bunlar bu eski Türkiye'yi tekrar gündeme getirmeye çalışıyorlar. Hatırlarsınız. Yaşı müsait olanlar, eskiler neydi? Ben sana bir bakanlık vereyim. Oradan üç tane koltuk vereyim, gelin şu hükümeti kurmaya çalışalım. Türkiye'yi biraz da biz yönetelim diye bunlar bir pazarlık siyaseti, koalisyon siyaseti güdüyorlardı. Biz bunları geride bıraktığımızı zannederken, işte bu arkadaşlar bunları tekrar hortlatmaya çalışıyorlar. Bizim milletimiz, bu ayrıştırıcı kimlik siyasetine de bu koltuk pazarlığı siyasetine de koalisyon siyasetine de inşallah yol vermeyecek. 14 Mayıs'ta inşallah doğru tercih yapacak. Türkiye, projeleriyle, yatırımlarıyla, Türkiye'yi kalkındırma sevdasıyla oluşturduğumuz projelerle yoluna devam edecek.