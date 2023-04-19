Mustafa Varank: Kızılay Başkanı'nın görevde olması beni rahatsız ediyor

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaraları sarılmaya çalışırken bir yandan da seçim hazırlıkları sürüyor.

Geniş coğrafyada hissedilen depremlerde 50 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti.

Devletin tüm imkanlarını seferber ettiği deprem bölgelerinde ise çeşitli provokatif paylaşımlar yapıldı.

Sosyal medya üzerinde yapılan paylaşımlar defalarca ekiplerin işleri yavaşlattı.

Öte yandan deprem bölgelerin çadır tartışmaları yaşandı.

Tepkilerden biri de Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a geldi.

Candaş Tolga Işık Seçim çalışmaları kapsamında Tv 100 programına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a, "Kızılay Başkanı’nın hala görevde durması sizi rahatsız etmiyor mu?" sorusunu yöneltti.

Tv 100'de 'Az Önce Konuştum' programında Candaş Tolga Işık'ın, yanıtlayan Bakan Varank şu ifadeleri kullandı:

Kişisel olarak beni rahatsız ediyor. Kendisi çok yıprandı, bu süreçleri doğru yönetemediği aşikar.



Kızılay dernek statüsünde. Derneklerle ilgili nasıl usuller uygulanacağı mevzuatta belli. Kızılay Başkanı'nın görevden ayrılması gerekiyorsa buna kendisinin karar vermesi lazım.



İstifa edecekse istifa etmesi lazım. Bu resmî bir makam değil. Başkanıyla ilgili kararları kendi kurulları verir.