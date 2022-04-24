Karaman Obruk mağarasına giderek Divle Obruk Peyniri'ni inceleyen Bakan Mustafa Varank, ürünün dünya çapında pazarlanmasına destek verdiklerini söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bölgesel kalkınma odaklı projelerini hayata geçirmeye başladı.

Turizmden tarıma, ulaştırmadan çevreye kadar hayatın her alanına dokunan bu projelerden biri de Karaman'da yerini buldu.

Sadece "Obruk" adı verilen bir mağarada üretilen ve Türk Rokfor’u da denilen peynir; kırmızı rengi ve lezzetiyle dünyada adını duyuruyor.

Mustafa Varank'tan ziyaret

Temasları kapsamında Karaman'a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise Ayrancı ilçesinin Divle köyünde bulunan"Divle Obruk Peyniri Mağarası"nı ziyaret etti.

Bakan Mustafa Varank, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi tarafından desteklenen mağaraya ve peynir üretimine ilişkin bilgi aldı.

Mustafa Varank, mağarada üretilen Divle Obruk Peyniri'ni inceledi ViDEO

Oluşumunu bakteriler sağlıyor

Divle Obruk Peyniri'nin sadece içinde bulunduğu mağaradaki bakterilerin etkisiyle oluştuğunu söyleyen Varank, "Gitgide hem Türkiye’de hem de dünyada daha fazla meşhur olmaya, gündem olmaya başladı. Biz bağlı kuruluşumuz KOP Bölge Kalkınma İdaremizle aslında Ayrancı bölgesindeki küçükbaş hayvancılığın potansiyelini çok önceden keşfetmiştik. İdaremiz 2016 yılında buradaki hayvan varlığını artırmak üzere çalışmalara başladı. Bu sayede 180 binlerde olan küçükbaş hayvan sayısı şu anda 250 binlere geldi." ifadelerini kullandı.

4 ayda hazırlanıyor

Varank, bölgede küçükbaş hayvanlardan elde edilen sütle yapılan bu peynir çeşidinin katma değeri yüksek bir ürün olduğuna dikkat çekerek "Burada köylüler kendi sağdıkları sütlerden geleneksel yöntemle, geleneksel mayayla mayaladıkları peynirleri tulumlara koyuyorlar ve şu anda içinde bulunduğumuz obruk mağarasına getiriyorlar. Yerin 35 metre altında, sürekli 4 derece sıcaklıkta olan bu mağaraya getiriyorlar. 4 ay boyunca bu mağarada bekleyen peynirler artık kıvamına geliyor ve satışa sunuluyor." ifadelerini kullandı.

İtalyan ve Fransız peynirlerine rekabet ediyor

Divle Obruk Peyniri'nin klasik peynirlerin 3-4 katı fiyatlara satıldığını anlatan Varank, "Tabii böyle orijinal ve sağlıklı bir metotla yapılan peynirlerin katma değeri de diğer peynirlere göre çok farklı oluyor. Mağaradaki bakteriler bu peynirin özel bir şekilde oluşmasına katkı sağlıyor. Buradaki peynir de dünyadaki diğer muadilleriyle, İtalyan, Fransız peynirleriyle rekabet edebilecek bir seviyeye geliyor." diye konuştu.

Çevredeki mağaralar incelem altında

Varank, mağarada şu anda senede 60 ton peynir üretimi yapılabilecek bir kapasite olduğunu vurgulayarak, "Bu kapasiteyi nasıl artırabiliriz diye düşünüyor, çevredeki diğer mağaralarda araştırmalar gerçekleştiriyoruz. Aynı özelliklere, aynı bakteri ortamına sahip mağaraları devreye sokabilir miyiz, bununla ilgili çalışmalarımız var." değerlendirmesinde bulundu.

"Dünya çapında pazarlanmasına destek oluyoruz"

Peynirin standardını oluşturabilmek için bir mandıra kurulmasını KOP olarak desteklediklerini ifade eden Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sayede Karaman Divle peynirini aynı standartlarda üretebilecek şekilde köylülerimize destek vereceğiz. Bu peyniri Türkiye’ye, dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz. Şu anda üşüyoruz. Burada şu anda beyaz renkli olan tulumlar, 4 ay sonra bakteriler sebebiyle kırmızı hale geliyor. Köylüler kırmızı hale geldiğinde peynirin olgunlaştığını anlıyor."

Varank, KOP İdaresi Başkanlığı'nın, Divle köylülerinin kullanımına sunulacak mandıraya da destek verdiğini, mandıra tamamlandığında, günde 5 ton süt işleme kapasitesine ulaşarak mağarada üretilecek peynirin standardını yükselteceklerini, Divle peynirinin dünya çapında pazarlanmasına ve tanıtımına destek olacaklarını bildirdi.

"Yıllık 60 ton olan üretim kapasitesini artıracağız"

AA'nın haberine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ajandalarından birinin de bölgesel kalkınmayı desteklemek olduğunun altını çizen Varank, "Bölgelerin, şehirlerin, ilçelerin ekonomik anlamda en uygun katkı sağlayacak alanlarını bulup oralara yatırım yapıyoruz. Bu manada Karaman Divle peynirinin hem daha fazla üretilmesi, daha kaliteli, daha standart üretilmesi ve daha iyi tanıtılması için bakanlık olarak desteklerimizi vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Mağaradan gelen lezzet

Eski adı Divle olan Üçharman köyünde bulunan bir mağara, ünü hızla yayılan peynire ev sahipliği yapıyor. Köylülerin obruk adını verdikleri mağara, peynirin oluşumu için en uygun ortamı sağlıyor. Koyun ve keçi sütünden geleneksel yöntemlerle yapılan peynirler, özel hazırlanan kuzu ve oğlak derilerine basılıyor ve 36 metre derinliğinde 250 metre uzunluğundaki bu mağaraya indiriliyor. Yılın her dönemi 4 derece sıcaklıkta olan mağaradaki peynir tulumları, yaklaşık 4 ay sonra mağaradaki bir bakteri sayesinde kırmızı rengi alıyor.