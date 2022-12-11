Mustafa Varank Meclis'e Togg ile geldi

Bütçe görüşmeleri için TBMM'ye gelen Varank, araç olarak Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u tercih etti.

2023 yılı bütçe maratonu devam ediyor.

Bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesi görüşülecek.

Görüşmelere Bakan Mustafa Varank, Togg ile geldi.

Aracı TBMM'nin önüne park eden Varank, açıklamalarda bulundu.

"Türkiye’nin 60 yıllık hayali gerçekleşiyor"

Varank şöyle konuştu:

"Gördüğünüz gibi Türkiye’nin 60 yıllık hayali gerçekleşiyor. Biz Togg’dan rica ettik geçici plakası dahil test aracıyla Meclis'e geldik. 60 yıl önce devrim otomobillerinin hikayesi Meclis'in önünde son bulmuştu.

Biz tekrar Türkiye’nin gururunu Meclis'e getirdik.

"Muhalefeti dinleyip Togg ile geldim"

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bana laf attılar. Dediler ki; madem Togg var niye onunla gelmedin. Ben de muhalefeti dinliyorum, onların tavsiyesine uygun bir şekilde Togg'u buraya getirdik. Gün boyunca burada olacak. Milletvekillerimiz gelip görebilecek.

Bu bir vizyon projesi. Baba yiğitlerin, mühendislerin büyük emeği var. Ama bu vizyonu ortaya koyabilmek için bir baş babayiğit Cumhurbaşkanımızın büyük emeği var."