Milli bilek güreşi sporcusu Abdussamed Ocakoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile müsabaka için buluştu. Keyifli anların yaşandığı o anlar kameraya böyle yansıdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Babalar Günü vesilesiyle gençlerle buluşmuştu.

Oldukça keyifli geçen anlarda Milli sporcu Abdussamed Ocakoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilek güreşi teklifinde bulundu.

ERDOĞAN'LA MİLLİ SPORCUNUN KEYİFLİ DİYALOĞU

Bilek güreşi branşında Avrupa üçüncüsü olan Abdüssamet Ocakoğlu, Erdoğan'a "İnşallah bir gün sizinle de bilek güreşi yapmak isterim." dedi.

Erdoğan cevap olarak "Ben öyle kuvvetli değilim geç o işi." yanıtını verdi.

Erdoğan daha sonra, Mustafa Varank'ı önererek "Varank'ın böyle kabiliyetleri var, Ankara'ya gelince inşallah." dedi.

Kahkaların havada uçuştuğu bu dakikaların ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Abdüssamet Ocakoğlu bir araya geldi.

Mustafa Varank, Milli sporcuyla bilek güreşi için buluştu

BAKAN VARANK, OCAKOĞLU İLE BİLEK GÜREŞİ İÇİN BULUŞTU

Bakan Varank ile milli sporcu Ocakoğlu, bilek güreşi müsabakası için buluştu.

Ortaya keyifli anların çıktığı müsabaka öncesinde Bakan Varank, "Heyecanlı mısınız Sayın Bakanım?" sorusuna esprili bir şekilde, "Acayip korkuyorum ya ne heyecanı." yanıtını verdi.

Müsabaka milli sporcu Ocakoğlu'nun galibiyetiyle son bulurken, AK Parti Gençlik Kolları'nın Twitter hesabından da keyifli dakikaların videosu paylaşıldı.