Mustafa Varank: Muhalefet Gemlik'i İtalya'da zannediyor Bursa'daki batarya geliştirme ve üretim kampüsünün açılışında konuşan Mustafa Varank, "Karşımızda öyle bir muhalefet var ki öyle cahil bir muhalefet var ki Gemlik'i nerede zannediyorlar biliyor musunuz? Gemlik'i İtalya'da zannediyorlar, İtalya'da" dedi.

AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa'nın Gemlik ilçesinde SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla ilçe meydanında düzenlenen programda halka hitap etti.

Gemliklilerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasında her zaman dimdik durduğunu belirten Varank, Togg'un üretim yerinin de Gemlik olduğunu anımsattı.

Muhalefete 'Gemlik' göndermesi yaptı

Togg'un İtalya'da ürettirildiğini iddia eden muhalefeti eleştiren Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Karşımızda öyle bir muhalefet var ki öyle cahil bir muhalefet var ki Gemlik'i nerede zannediyorlar biliyor musunuz? Gemlik'i İtalya'da zannediyorlar, İtalya'da. Çünkü bunların ne Türkiye'den haberleri var ne Bursa'dan haberleri var ne Gemlik'ten haberleri var. Bakın karşımızda hep yıkmanın derdinde, engellemenin derdinde, 'Biz bu işi nasıl baltalarız?', bunun derdinde olan bir muhalefet var. Bunlar Gemlik'i İtalya'da zannediyorlar ama benim Gemlikli, Bursalı kardeşim onlara sandıkta öyle bir ders verecek ki onları tarihin çöplüğüne gönderecek."

Varank, günlerdir Bursa'da gezdiğini, her gün mutlaka Togg'da çalışan birileriyle karşılaştığını söyledi.

"Allah'ın izniyle bu seçimi de zaferle geçireceğiz"

Türkiye'de 21 yıldır taş üstüne taş koymanın derdinde olduklarını dile getiren Bakan Varank, şunları kaydetti: