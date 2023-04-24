Mustafa Varank: Muhalefet Gemlik'i İtalya'da zannediyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa'nın Gemlik ilçesinde SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla ilçe meydanında düzenlenen programda halka hitap etti.
Gemliklilerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasında her zaman dimdik durduğunu belirten Varank, Togg'un üretim yerinin de Gemlik olduğunu anımsattı.
Muhalefete 'Gemlik' göndermesi yaptı
Togg'un İtalya'da ürettirildiğini iddia eden muhalefeti eleştiren Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Karşımızda öyle bir muhalefet var ki öyle cahil bir muhalefet var ki Gemlik'i nerede zannediyorlar biliyor musunuz? Gemlik'i İtalya'da zannediyorlar, İtalya'da. Çünkü bunların ne Türkiye'den haberleri var ne Bursa'dan haberleri var ne Gemlik'ten haberleri var. Bakın karşımızda hep yıkmanın derdinde, engellemenin derdinde, 'Biz bu işi nasıl baltalarız?', bunun derdinde olan bir muhalefet var. Bunlar Gemlik'i İtalya'da zannediyorlar ama benim Gemlikli, Bursalı kardeşim onlara sandıkta öyle bir ders verecek ki onları tarihin çöplüğüne gönderecek."
Varank, günlerdir Bursa'da gezdiğini, her gün mutlaka Togg'da çalışan birileriyle karşılaştığını söyledi.
"Allah'ın izniyle bu seçimi de zaferle geçireceğiz"
Türkiye'de 21 yıldır taş üstüne taş koymanın derdinde olduklarını dile getiren Bakan Varank, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin otomobilinin fabrikasının temelini attık, şimdi otomobiller üretiliyor. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı'mız başka bir müjde için buraya geliyor. Türkiye'nin ilk otomotiv batarya fabrikasının temelini inşallah yine Gemlik'te atacak. Gemlik kalkınacak, Bursa kalkınacak, Türkiye kalkınacak. 14 Mayıs çok önemli bir tercih. 14 Mayıs'ta biz aslında sadece bir oy atmayacağız. 14 Mayıs'ta hangi Türkiye olacağına karar vereceğiz. Kendi ayakları üzerinde duran, bağımsız politikalar izleyen, kendi kendine yetebilen bir Türkiye'yi mi istiyoruz? Yoksa birilerinin ağzının içine bakan, sürekli başka devletlerin kuyruğuna takılan bir Türkiye mi istiyoruz? Bunun kararını 14 Mayıs'ta vereceğiz. Biz size güveniyoruz, aziz milletimize inanıyoruz. Allah'ın izniyle bu seçimi de zaferle geçireceğiz."