Mustafa Varank, Muhammed Nur Nahya ile Togg'a bindi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit eden Muhammed Nur Nahya ile bindiği Togg'da yapılan Kemal Kılıçdaroğlu konulu teknoloji esprileri kameraya yansıdı.

ensonhaber.com

Türkiye'nin yarım asırlık hayali gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde girişilen Türkiye'nin yerli otomobilini yapma projesi geçtiğimiz günlerde ilk meyvelerini verdi.

İlk üretim Togg Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teslim edildikten sonra kura ile belirlenen ilk 20 bin araç sahibine de otomobiller teslim edilirken, Bakanlıklara da dağıtımı yapıldı.

Yerli ve milli Togg'u ilk makam aracı yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yıllardır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit etmesiyle tanınan Muhammed Nur Nahya ile bir araya geldi.

Togg'da bulunan 'zoom toplantısı' özelliğine dikkat çekti

Muhammed Nur Nahya, Togg'un teknolojik özelliklerini anlatan Bakan Varank'a "Bay Kemal zoom'a buradan mı bağlanıyor" sorusu üzerine güldüren diyaloglar yaşandı.

"Biz buraya kamerayı koyduk, Bay Kemal zoom toplantısına bağlanabilir"

Varank, Nahya'ya şu yanıtı verdi:

Biliyorsun Bay Kemal diyor ki 'Türkiye teknoloji görsün diye Jeremy Rifkin'i biz uzaktan Türkiye'ye bağladık'. Zoom toplantısı yapmış .Yani teknolojinin geldiği son nokta olarak zoom toplantısını biliyor. Biz de o istifade etsin diye buraya bu kamerayı koyduk, bu kameradan zoom toplantısına bağlanabilir. Görüyor musun, nasıl yüksek teknoloji.

"Bunu biz Bay Kemal için yapmışız ya, faydalansın"

Bu diyalogun üzerine Muhammed Nur Nahya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit ederek esprileri patlattı:

Bunu biz Bay Kemal için yapmışız ya. Faydalansın. Fabrikaya davet edelim.