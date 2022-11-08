Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Togg fabrikasını gezdiği görüntüleri paylaşarak bazı çevrelerin yerli otomobille ilgili eleştirilerine cevap verdi.

Bursa Gemlik'te, Cumhuriyetimizin 99. yılında Togg'un fabrikası açıldı.

İlk seri üretim araç banttan inerken Türkiye'nin 60 yıllık otomobil rüyası gerçek oldu.

Togg'un fabrikasıyla ilgili bazı muhalif çevreler seri üretim yapılmadığını, hatta ortada bir fabrika bile olmadığını iddia etti.

Türkiye'nin yerli otomobiliyle ilgili çok sayıda iddia ortaya atıldı

Kimi isimler ise Togg fabrikasının içinin boş olduğunu öne sürdü.

Ortaya atılan bu iddiaların ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan, cevap niteliğinde bir paylaşım geldi.

Mustafa Varank paylaştı: Cumhurbaşkanı Erdoğan Togg fabrikasını gezdi

"Cumhurbaşkanımız ışınlanma teknolojisiyle İtalya’daki fabrikaya gidip Gemlik’e geldi"

Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Togg'un fabrikasını gezdiği görüntüleri paylaştı.

Varank paylaşımına, "Birkaç gündür müzmin muhalifler yüzleri kızarmadan acaba daha ne kadar saçmalayabilir diye takip ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız, 29 Ekim’de ışınlanma teknolojisiyle Togg’un üretiminin yapıldığı İtalya’daki fabrikaya gidip Gemlik’e geri geldi. İşte o görüntüler…" notunu düştü.