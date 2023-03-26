Mustafa Varank, sözlerinin çarpıtılmasına tepki gösterdi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Türkiye Uzay Ajansı'nın kuruluş kararnamesini iptal ettirmek için CHP'nin Anayasa Mahkemesine başvurduğunu duyurduğu zamanki sözlerinin bugün yanlış yorumlanmasına tepki gösteren bir mesaj yayınladı.

Haber Merkezi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 5 Mart 2019 tarihlinde Türkiye Uzay Ajansı'nın kuruluş kararnamesinin iptali için CHP Anayasa Mahkemesine başvurduğunu belirttiği haberin, bugün farklı bir yorumla gündeme getirmesine ait linkleri paylaşarak tepkisini şöyle dile getirdi:

"O günkü sözlerim bugün çarpıtmış"

2019 yılında CHP, Türkiye Uzay Ajansı'nın kuruluş kararnamesini iptal ettirmek için Anayasa Mahkemesine başvurdu. 6'lı masanın medyası, o günkü sözlerimi bugün nasıl çarpıtmış aşağıda görebilirsiniz. Ne masada ne de şakşakçısı medyasında zerre dürüstlük yok!

Bakan Varank'ın 5 Mart 2019'daki ifadesi

Bakan Varank'ın paylaştığı 5 Mart 2019 tarihli haberin aslında, "Türkiye Uzay Ajansı'nın kuruluş kararnamesinin iptali için CHP Anayasa Mahkemesine başvurdu. Bilime ve teknolojiye karşı olan CHP'nin bu girişimi çalışmalarımızı durduramayacak." deniyor.

"Uzaya gitmek için inşa ettiğiniz dört şeritli yollarınıza: Çivi mi döşüyor"

Bugün yayınlanan bir haberde ise Bakan Varank’la ilgili şu ifadeleri kullandı: