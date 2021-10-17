Salgın nedeniyle uzaktan çalışma modellerinin öne çıktığını anımsatan Bakan Varank, alınan kararı açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KADEM - İnovasyonda Kadın 6. Girişimcilik Kampı Ödül Töreni'ne katıldı.

Varank, burada yaptığı konuşmada, bugün teknoparklarda 20 bine yakın kadın personel istihdam edildiği bilgisini paylaştı.

"MÜJDEYİ BURADAN DUYURMAK İSTİYORUM"

"Bunların büyük çoğunluğu Ar-Ge personeli olarak çalışıyor." diyen Varank, "Sektörün beklediği önemli müjdeyi buradan duyurmak istiyorum. Özellikle Kovid-19 salgını sonrası tüm dünyada çalışma yöntemleri hızlı bir şekilde değişti." ifadelerini kullandı.

Mustafa Varank: Teknoparklarda yüzde 50 uzaktan çalışma devam edecek ViDEO

AR-GE TASARIM MERKEZLERİ VE TEKNOPARKLAR İÇİN UZAKTAN ÇALIŞMA KARARI

Varank, Ar-Ge tasarım merkezleri ile teknoparklarda çalışan personelin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 2022 yılının sonuna kadar yüzde 50 oranında uzaktan çalışmaya devam edebileceğini söyledi.

Mustafa Varank, şu ifadeleri kullandı:

"UZAKTAN ÇALIŞMANIN ÖNÜNÜ AÇAN DÜZENLEMELERİ HAYATA GEÇİRDİK"

"Hem pandeminin zorunlu kıldığı mesafe hem de dijital teknolojilerin hızla gelişmesi uzaktan çalışma süreçlerini de hızlandırmış oldu. Teknoloji ağırlıklı firmalarda bu ihtiyaç ve değişim çok daha fazla bir şekilde ön plana çıktı.

Pandeminin ilk gününden itibaren bakanlık olarak biz bu konuda çok hızlı aksiyon aldık. Çalışanların sağlığını korumak, aynı zamanda firmalarımızın Ar-Ge süreçlerine devam edebilmeleri için uzaktan çalışmanın önünü açan düzenlemeleri hayata geçirdik.





"2022'NİN SONUNA KADAR..."

Bu düzenlemelerin süresi bu ay itibarıyla bitiyordu ve sektörden bu düzenlemelerin sürmesi yönünde yoğun talepler aldık. Sayın Cumhurbaşkanımız, hem bu talepleri hem de dünyanın bu alandaki gidişatını göz önünde bulundurup önemli bir karar aldı.

Ar-Ge tasarım merkezleri ile teknoparklarda çalışan personel, Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla 2022 yılının sonuna kadar yüzde 50 oranında uzaktan çalışmaya devam edebilecek.

Bu uzaktan çalışma süreleri, teşvik ve muafiyet kapsamında değerlendirilmeye devam edilecek. Düzenlemenin sektöre hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum."