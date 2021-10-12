Mustafa Varank, TOGG'un üretim tesisinin inşaatını inceledi

2022'nin sonunda üretim bandından inecek olan yerli otomobilin Gemlik'teki üretim merkezinin inşaatında, tüm çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilecek yerli otomobil, sahip olduğu üstün özellikler ile satışa çıkmak için artık gün sayıyor.

Gemlik’te yerli otomobilin üretim tesisinin inşaatı da hız kesmeden devam ederken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Ziyaret çerçevesinde yetkililer, yatırım stratejileri hakkında Bakan Varank’a bilgi verdi.

Boya, gövde ve montaj binalarının özellikleri, inşaatta kullanılan yeni teknolojiler, kör kalıp uygulaması ve güncel durum ile ilgili brifing alan Varank, yeni açılan karayolları bağlantı yolunu yerinde incelendi.

İncelemelerin ardından değerlendirmelerde bulunan Bakan Varank, şunları söyledi;

2022'NİN SONUNDA BANTTAN İNECEK

"Türkiye’nin 100 yılına damgasına vuracağına inandığımız, Türkiye’nin Otomobili projesi için Gemlik’teyiz. Türkiye’nin Otomobili diyoruz ama mobilite dünyasındaki değişimlere baktığımızda geleceğe damga vuracak bir teknolojik alet olan Türkiye’nin Otomobili dememiz daha doğru. 2019 yılında ilan ettiğimiz şekilde otomobilin 2022 sonunda seri üretim bandından inebilmesi için şu anda Gemlik’te fabrika inşaatı planlandığı gibi devam ediyor.

PANDEMİYE RAĞMEN ÖZVERİYLE ÇALIŞILIYOR

Pandemiye rağmen Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’ndaki babayiğitlerimiz büyük bir özveriyle, büyük bir gayretle çalışmaya devam ediyor. İçerisinde bulunduğumuz bina, boyahane olacak. Otomobillerimiz burada en son teknoloji ile boyanacak. Fabrika. hatların kurulması ve işler hale getirilmesiyle beraber tamamlanacak.





EN SON VE EN YENİ TEKNOLOJİ

İnşallah söz verdiğimiz şekilde biz Türkiye’nin Otomobili’ni Türk Milleti’yle buluşturmuş olacağız. Türkiye’nin 100 yıldır beklediği bu projede başarıya ulaştırmış olacağız. Burada dünyadaki fabrika teknolojilerini değerlendirerek en son, en yeni ve en teknolojik fabrika kurulmaya çalışılıyor.

Çevre açısından baktığımızda da Avrupa’nın çevreye en saygılı otomotiv fabrikası Türkiye’de, Gemlik’te Türkiye’nin Otomobili TOGG’la kurulmuş olacak.

"YAKIN TAKİP EDİYORUZ"

Projeyi hem babayiğitlerimizle hem projedeki profesyonel arkadaşlarımızla beraber ve Bakanlık olarak yakın bir şekilde takip ediyoruz. İnşallah söz verdiğimiz şekilde 2022 yılının sonunda araçlarımızı seri üretim bandından indirmiş olacağız."





Mustafa Varank, TOGG'un üretim tesisinin inşaatını inceledi VİDEO

"PLANLADIĞIMIZ ŞEKİLDE İLERLİYORUZ"

Ziyarette Bakan Varank'a eşlik eden TOGG CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş da planladıkları şekilde ilerlediklerinin altını çizerek “Gece gündüz büyük bir heyecanla, bitmeyen tükenmeyen enerjimizle hep beraber hissedarlarımız ve bizi destekleyen bütün paydaşlarımızla çalışıyoruz.” dedi.

MOBİLİTE DÖNÜŞÜM MERKEZİ

Yola çıktıkları andan itibaren ‘Otomobilden Fazlası’ dediklerini ifade eden CEO Karakaş, “Otomobilden fazlası tabii ki fabrikadan fazlası bir ortamdan gelmeli. O nedenle burada bir üretim tesisinin yanında Ar-Ge, tasarım stüdyosu, testlerimizi yapabileceğimiz ve bize göre daha önemlisi ileride teknolojiyi deneyimleyebileceğimiz bir merkezimiz de olacak. Biz burayı Mobilite Dönüşüm Merkezi olarak adlandırıyoruz.” diye konuştu.

ÇEVRE DOSTU TESİS

Karakaş, araç gibi tesisi de yeni nesil teknolojilerle donattıklarını anlatarak “Hem şirketimizin hem markamızın DNA’sında çevreye saygılı olmak var. Örneğin içinde bulunduğumuz boyahane, şu an Avrupa’nın en temiz boyahanesi. Bildiğimiz kadarıyla da dünyanın sayılı. Burada çevreyle iç içe, çevreyle dost yeni nesil teknolojiyi büründüren bir tesisten bahsediyoruz.” dedi.

AMAÇ YIL SONUNA BİNAYI BİTİRMEK

Bu senenin sonuna kadar binaya ilişkin konuları tamamlamayı amaçladıklarını söyleyen Karakaş, “Önümüzdeki senenin mayıs, haziranına kadar ekipmanlar yerleştirilecek. Ondan sonraki dönemlerde de adım adım her imalat sisteminde neler gerekiyorsa sırasıyla ve layıkıyla yapılacak. 2022 sonunda da seri üretime hazır olacak.” diye konuştu.