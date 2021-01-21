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- Mustafa Varank: Türkiye savunma sanayisinde devler ligine çıkacak
Mustafa Varank: Türkiye savunma sanayisinde devler ligine çıkacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin son 5 yılda yaptığı yatırımlarla çok kısa süre içinde savunma sanayisinde devler ligine çıkacağını söyledi.
- AA
- 21.01.2021 - 10:51
- Güncelleme : 21.01.2021 - 11:40
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Savunma Sanayiinde Yerli ve Milli Üretim" temalı "3. Savunma Sanayii Buluşmaları" etkinliğine video konferans yöntemiyle katıldı.
"ÜLKEMİZ DEVLER LİGİNE ÇIKACAK"
Katılımcılara bir konuşma yapan Varank, "İnanıyorum ki özellikle son 5 yılda yaptığımız yatırımlar çok kısa süre içinde ülkemizi savunma sanayisinde devler ligine çıkaracak. Çok yakın zamanda Avrupa semalarında da Türkiye'den satın alınan Bayraktar'ların ve Anka'ların uçtuğunu göreceğiz." ifadelerini kullandı.
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