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Mustafa Varank: Türkiye savunma sanayisinde devler ligine çıkacak

Mustafa Varank: Türkiye savunma sanayisinde devler ligine çıkacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin son 5 yılda yaptığı yatırımlarla çok kısa süre içinde savunma sanayisinde devler ligine çıkacağını söyledi.