Bakan Varank, "Uzayda bir yarış var, Türkiye asla bu yarıştan geri kalmamalı. Samanyolu Galaksisi dediğimizde muhalefetin aklına saman geliyor" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bartın'da çeşitli temaslarda bulundu.

Bakan Varank, bir dizi açılış ve toplantı bulunduğu kentte Valiliği ziyaret ederken, çocuklar tarafından çiçeklerle karşılandı.

Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra makama geçen Varank, Vali Nurtaç Arslan'dan brifing aldı, kentteki sanayicilerle basına kapalı toplantı yaptı.

"AK Parti bir dava hareketi"

Varank, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek çalışmalar hakkında İl Başkanı Turhan Kalaycı'dan bilgi aldı. AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünü partililerle pasta keserek kutlayan Varank, İl Başkanlığı önünde vatandaşlara ve partililere hitap etti.

Bakan Varank, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak üzere şu anda herkesin dünya lideri olduğunu kabul ettiği Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulmuş bir dava hareketi olduğunu söyledi.

"Bu bayrağa en güzel hizmeti yapacağımıza inandık"

Kardeşliklerini büyüterek Türkiye'yi büyüteceklerine inandıklarını ifade eden Varank, "Bir ve beraber olarak bu bayrağa en güzel hizmeti yapacağımıza inandık ve onun için de 21 yıldır bu ülkenin aziz vatandaşları hangi hizmet ve yatırımı hak ediyorsa onu yapmak, onun mücadelesini vermek üzere de yıllardır büyük kavga veriyoruz." diye konuştu.

Mustafa Varank: Türkiye, uzay yarışından geri kalmamalı VİDEO



"Türkiye asla bu yarıştan geri kalmamalı"

Türkiye'de yapılmamışları yaptıklarını, plan ve projelerinin muhalefetin yanına bile yanaşamayacağı ufukta olduğunu söyleyen Varank, şunları söyledi:

"Bugün Türkiye'nin arabasını konuştuğumuzda muhalefet ne diyor, 'Bu arabayı yapamazsınız, yapsanız bile satamazsınız!' 29 Ekim geliyor. Allah'ın izniyle Türkiye'nin otomobilinin fabrikasını 29 Ekim'de açacağız. Araçlarımız seri üretim bandından inmeye başlayacaklar. Biz diyoruz ki uzayda bir yarış var, Türkiye asla bu yarıştan geri kalmamalı.





"Samanyolu Galaksisi dediğimizde muhalefetin aklına saman geliyor"



Eğer Türkiye'nin geleceğini ipotek altında bırakmak istemiyorsak, mutlaka uzay çalışması yapmalıyız. Çocuklarımız Samanyolu Galaksisi'ni araştırarak geleceğe dair planlar yapmalılar. Biz Samanyolu Galaksisi dediğimizde muhalefetin aklına ne geliyor biliyor musunuz? Sadece saman geliyor. İşte böyle vizyonsuz bir muhalefetin bu ülkeye vereceği hiçbir şey yok."

"Bütün dünya ülkeleri Türkiye'yi gösteriyor"

Varank, Karadeniz'in barış deniziyken şu anda iki komşunun savaşına şahitlik ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"'Bu savaşı kim durdurabilir, bu iki ülke arasında arabuluculuğu kim yapabilir?' dediklerinde bütün dünya ülkeleri Türkiye'yi gösteriyor. 'Dünyada tahıl krizi var, milyonlarca insan aç kalabilir, bu işe çareyi kim bulabilir?' dediklerinde, 'Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan bulabilir.' diyorlar. Biz 21 yılda büyük mücadelelerle, büyük kavgalarla bu ülkeyi vatandaşlarımızın hak ettiği konuma yükseltmek için çalıştık."





"Vesayet rejimiyle büyük kavgalar verdik"

Geçmiş dönemlerde verdikleri mücadelelere değinen Varank, "Türkiye'de vesayet rejimiyle büyük kavgalar verdik. Yeri geldi askerin, yargının içerisindeki gruplar bu ülkede kendi iktidarını oluşturmaya çalıştı. Bürokrasi kendi bağımsızlığını ilan ederek bu ülkeye tahakküm etmeye çalıştı.

Yeri geldi bizzat darbe teşebbüsünde bulundular. Sayın Cumhurbaşkanımız, Türk milletinden aldığı güçle, özellikle arkasında dimdik duran teşkilatımızdan aldığı güçle bu mücadeleyi en güzel şekilde verdi." ifadelerini kullandı.

AA'nın aktardığına göre, Varank, dünyanın bir türbülanstan geçtiğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

Dünyada yaşanan gelişmelere işaret etti

"Dünya dalgalı deniz halinde, ülkeler gemilerin pusulalarını nereye çevireceklerini bilmez halde bir uluslararası siyaset yaşıyoruz. Yeri geliyor Karadeniz'de savaştan bahsediyorlar, yeri geliyor Çin ve Tayvan arasında birilerinin kaşıdığı konular acaba dünya ekonomisini nasıl etkileyecek, bunları tartışıyoruz.

'Bu dalgalı denizde Türkiye Cumhuriyeti gemisini kim idare edebilir, kim en güzel şekilde bu gemiye kaptanlık yapabilir?' diye sorduğunuzda sadece teşkilatlarımız değil, yüzde 51, 52 bize oy veren vatandaşlarımız değil, emin olun muhalefet partilerinin de temsilcileri ne diyorlar biliyor musunuz?

'Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan'dan başka bu tecrübeye sahip lider yok. Bu dalgalı denizde bu gemiyi ancak Recep Tayyip Erdoğan en güzel şekilde yönetebilir.' diyorlar."





"Sanayi yatırımı için arsa arayanlar var"

Bartın'da sanayi yatırımı için arsa arayanların olduğuna dikkati çeken Varank, "21 yıl önce adeta bir köy gibi olan bu şehrin merkezinde size deseydim ki, 'sanayiciler gelecek, yatırım yapacak yer arayacaklar', siz bana inanmazdınız.

Bugün biz Bartın sanayisinin geldiği noktayı konuşuyoruz. 'Turizmde hangi yatırımları fazla yaparız, buraya daha fazla turist çekeriz, buraya yurt dışından kruvaziyer gemiler nasıl gelebilir, tarımda hangi destekleri verir, daha ileri gideriz?' bunu konuşuyoruz.





"2023 seçimleri dönüm noktası"



Bu başarı hikayesini devam ettirmek, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak, Türkiye'yi geçmişte olduğu gibi talimat alan bir ülke değil, talimat veren tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti haline getirmek ve devam ettirmek istiyorsak, 2023'te yapacağız çalışmalar çok önemli. 2023 dönüm noktası." değerlendirmesini yaptı.

Varank, 2023 seçimlerini kazandıklarında Türkiye'nin geleceğinin çok daha aydınlık olacağını dile getirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç da AK Parti'nin nice yıllar bu ülkeye hizmet edeceğini belirterek, "Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Nice zorlukları, badireleri milletimizle birlikte aştık. İnşallah Türkiye 2023'te milletimiz kazanımlarından geriye dönmeyecek." dedi.