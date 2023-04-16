Mustafa Varank: Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber inşa edeceğiz Bursa'da düzenlenen İHA yarışmasının açılışına katılan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber inşa edeceğiz" dedi.

DHA

BAYKAR öncülüğünde düzenlenen, Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) yarışması, Bursa'daki Yunuseli Havalimanı'nda başladı.

Yarışmanın açılış programına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sabit kanat kategorisinde düzenlenen yarışmaya başvuran 754 takım arasından, 12 ilden, 22 Takım ve 190 yarışmacı, finale kalmaya hak kazandı.

TEKNOFEST 2023 Teknoloji Yarışmaları kapsamında Savaşan İHA'da birinci takım 500 bin, ikinci takım 350 bin, üçüncü takım ise 250 bin lira ödülün sahibi olacak.

Yarışmacıları Togg ile gezdirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yunuseli Havalimanı'nda düzenlenen yarışmaya kendi kullandığı Togg otomobili ile geldi.

"TEKNOFEST dünya markası haline geldi"

Yarışma alanındaki stantları gezen Bakan Varank, yarışmacıları da Togg ile gezdirdi. Katılımcılara başarılar dileyen Bakan Varank şu ifadeleri kullandı:

Gerçekten büyük bir heyecan. Özellikle 41 farklı kategoride, 300 binden fazla takım bu sene TEKNOFEST'e başvurdu. Biz 2018 yılında ilk defa TEKNOFEST'i Türkiye'ye ilan ettiğimizde, bu rakamlar bunun çok altındaydı. Ama bugün geldiğimiz noktada, TEKNOFEST artık sadece Türkiye'nin markası değil, dünyanın markası haline geldi. 300 binden fazla takım, 1 milyon yarışmacı başvurusunu yaptı. İşte finalleri gerçekleştiriyoruz. Tabii Bursa olarak da birkaç senedir İnsansız Hava Araçları yarışmalarına ev sahipliği yapıyoruz. Elimizden gelenin en güzelini, Türkiye'nin dört bir tarafından gelen genç kardeşlerimize göstermeye çalışıyoruz.

"Türkiye'nin otomobilinin başkentindeyiz"

TEKNOFEST gibi etkinliklerle gençleri desteklemeye devam edeceklerini belirten Bakan Varank şöyle devam etti:

Türkiye'nin otomobilinin aslında başkentindeyiz. Genç arkadaşlarımız biraz önce aracı gördüler. Onlar da içine girip bakabiliyorlar, inceleyebiliyorlar. Biz, gençlerimizin Türkiye'nin geleceği olduğunun farkındayız ve en önemli yatırımın insana yapılan yatırım olduğunun da farkındayız. Bu manada da biz genç kardeşlerimize yatırım yapmaya, onları geleceğin teknolojilerine dönük yetiştirmeye, kendi ayakları üzerinde durması için onları desteklemeye devam edeceğiz. İnşallah güzel bir yarışma olur ve Bursa'daki TEKNOFEST heyecanı tüm Türkiye'de devam eder.

"Bunlar çok önemli gelişmeler"

İMECE gözlem uydusunun da fırlatıldığını belirten Varank, şunları söyledi: