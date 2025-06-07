Mustafa Varank üniversite sınavı sonuç belgesini paylaştı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yapılan büyük yolsuzluk operasyonunda Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve diplomasının iptal edilmesi gündemdekini yerini koruyor..

Usulsüz geçiş yaparak mezun olduğu İstanbul Üniversitesi'nin İmamoğlu'nun diplomasını iptal etmesiyle ilgili AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunuyor..

Çoğu zaman İmamoğlu yandaşları ve muhaliflerin hedefi olan Varank, son olarak kendi üniversite sınav sonuç belgesini paylaştı.

ODTÜ'YÜ KAZANDIĞI SINAV SONUÇ BELGESİNİ PAYLAŞTI

1994 yılında ODTÜ'yü kazandığı ÖSYS sonuç belgesini paylaşarak muhaliflere meydan okuyan Varank, şu ifadeleri kullandı:

Ben ODTÜ'ye nasıl girdiğimi paylaşayım.



Bakalım "bunlar" deli gibi savundukları yatay geçiş yolsuzu Ekrem İmamoğlu nasıl girememiş paylaşabilecekler mi?

SORULAR ÇALINDI İDDİASINA SERT YANIT

Varank, bu paylaşımı sonrası sosyal medyada bir muhalifin yeniden hedefi oldu.

1994 yılında soruların çalındığını belirten sosyal medya kullanıcısı, lise ortalama notunun 61 ve orta olduğunu, bu puanla ODTÜ'ye girmenin zor olduğunu savundu.

"HALA YATAY GEÇİŞ YOLSUZU İMAMOĞLU'NUN ÖSYM SINAV SONUÇ BELGESİNİ YAYINLAYAN OLMADI MI?"

Bunun üzerine bir paylaşım daha yapan Varank, şunları söyledi: