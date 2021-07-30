Mustafa Varank: Yangın söndürmede son teknolojiyi kullanıyoruz

Türkiye'nin turizm bölgelerinde art arda çıkan yangınlarla ciğerleri yanarken, yangın söndürmede kullanılan teknolojiler de tartışılıyordu. u sorulara banak Varank, açıklık getirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Bilecik’'de yaptığı konuşmada, Akdeniz ikliminin bu sene oldukça kurak geçmesiyle birlikte şaibeli bir şekilde birden fazla yangının bir anda çıkmasıyla bu sıkıntılı işlerle mücadele etmek zorunda kalındığını belirtti.

"FELAKETLERLE İNSANÜSTÜ BİR GAYRETLE MÜCADELE EDİYORUZ"

Bakan Varank, sözlerini "Bunun bilincinde olmamız lazım; hükümetimiz, bütün bakan arkadaşlarımız bu tip olaylarda, olağanüstü durumlarda, felaketlerde emin olun insanüstü bir performansla insanüstü bir gayretle mücadele ediyorlar. İşlerinin başlarında hem işi takip ediyorlar ve gerek sel felaketinde olsun diğer felaketlerde olsun şimdi yangınla mücadelede emin olun; dünyada bu iş nasıl yapılıyorsa ve bu işin en son teknolojisi, en son alet edevatı, en son tekniği neyse biz bunları uygulayarak bu mücadelemizi sürdürüyoruz.” dedi.

MUSTAFA VARANK 6 PROJENİN RESMİ AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma (BEBKA) ajansının destekleriyle hayata geçirilen, toplam yatırım bedeli 8 milyon 500 bin lira olan 6 projenin resmi açılışını törenine katılan Bakan Varank, projelerle ilgili bilgi verdi.

“TÜM ZAMANLARIN REKORU”

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Varank, koronavirüs salgın şartlarına rağmen mayıs ayında toplam kayıtlı çalışan sayısının 13 milyon 500 bine, sanayide çalışan kayıtlı istihdamın ise 4 milyon 700 bine ulaştığını kaydetti. Bakan Varank, “Bu rakam tüm zamanların rekoru. Bir diğer rekoru da ihracatta kırdık. 2021 yılının ilk 6 ayındaki ihracatımız, cumhuriyet tarihinde bir ilki başararak 105 milyar dolara ulaştı. Teknoloji tabanlı girişimcilik alanında da dolu dizgin giden olumlu bir tablo ile karşı karşıyayız. 2021 yılının ilk 6 ayında ülkemizden 129 girişim 1 milyar 300 milyon dolarlık yeni yatırım çekmeyi başardı. Bu performansla devam edersek inşallah 2021 yılını beklentileri aşan bir ekonomik büyümeyle kapatacağımıza inanıyoruz.” dedi.

SELDEN ETKİLENEN ESNAFA ACİL DESTEK KREDİSİ

Bakan Varank, Artvin, Rize ve Düzce’de selden etkilenen esnafa da ‘acil destek kredisi’ vereceklerini söyledi. Devletin tüm imkanlarıyla felaketlerinden etkilenenlerin yanında olacağını anlatan Bakan Varank, şöyle konuştu:

“Salgın döneminde vatandaşlarımıza ve işletmelerimize sağladığımız destekler hepinizin malumu. Türkiye bu dönemde hem kendi insanına sağladığı desteklerle hem de dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine yaptığı yardımlarla tüm dünyaya örnek oldu. Malumunuz geçen hafta Karadeniz Bölgesi’nde bir sel felaketi yaşadık. Bu süreçte tüm kurumlarımız üzerine düşeni en iyi biçimde yaparak vatandaşlarımıza destek oldular. Bakanlık olarak bu konu ile ilgili atacağımız adımı buradan paylaşmak isterim. Biz de bu 3 ilimizde selden etkilenen esnafımıza ve işletmelerimize destek olacağız. KOSGEB vasıtasıyla bu işletmelere ilk yılı geri ödemesiz 3 yıllık, tamamen faizsiz Acil Destek Kredisi vereceğiz. Teminat sıkıntısı çeken işletmelerimiz için Kredi Garanti Fonu devrede olacak. Devletimiz tüm imkanlarıyla sel ve yangın felaketlerinden etkilenen vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edecek.”

“YANGIN SÖNDÜRMEDE SON TEKNOLOJİYİ KULLANIYORUZ”

Varank, Osmaneli ilçesindeki ziyaretlerinin ardından AK Parti İl Başkanlığı'nı gelerek şöyle konuştu: “Şunun bilincinde olmamız lazım; hükümetimiz, bütün bakan arkadaşlarımız bu tip olaylarda, olağanüstü durumlarda, felaketlerde emin olun insanüstü bir performansla insanüstü bir gayretle mücadele ediyorlar. İşlerinin başlarında hem işi takip ediyorlar ve gerek sel felaketinde olsun diğer felaketlerde olsun şimdi yangınla mücadelede emin olun; dünyada bu iş nasıl yapılıyorsa ve bu işin en son teknolojisi, en son alet edevatı, en son tekniği neyse biz bunları uygulayarak bu mücadelemizi sürdürüyoruz.” dedi.

“DAYANIŞMA GÖSTERMEMİZ GEREKEN ZAMANLAR”

Bakan Varank, sosyal medyada dolaşan bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini de söyleyerek, “Futbol olunca herkesin bir yorumu var, sanayi olunca herkesin bir yorumu var, teknoloji olunca herkesin bir yorumu var. Yangınla mücadelede de herkesin bir yorumu var. ‘Türkiye’nin şusu var mıydı, busu var mıydı?’ gibi yorumlar yapıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hem en son teknolojiye en son imkanlara sahip hem de bunların ihtiyaç olduğunda yeniden alabilecek güce, ekonomiye sahip. Bu alanlarda hiçbir endişeniz olmazsın. Yok uçak sayısı şu kadarmış, şu şöyle yapmış; diyenlere lütfen aldırış etmeyin. Bu zamanlar dayanışma göstermemiz gereken zamanlar. Emin olun ormancı kardeşlerimiz, canları pahasına bu mücadeleyi gerçekleştiriyorlar ama oturduğu yerden ne konuyu biliyor ne hayatında bununla ilgili bir şey yapmış ne havacılığı biliyor. Hiçbir fikri olamayan insanların yorumlarıyla maalesef insanların moralini bozmaya çalışıyorlar. İnşallah biz bu süreci de mücadeleyi de çok hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Bu yangınlarımızı söndüreceğiz.” diye konuştu.

MUHALEFET PARTİLERİNİ DE ELEŞTİRDİ

Bakan Varank, muhalefet partilerini de eleştirerek, “Şunu da söylememiz lazım; bu şuura sahip bir muhalefet anlayışı da maalesef ülkemizde yok. Muhalefetin şu anda odaklandığı tek alan var, ‘Biz nasıl bu iktidarı deviririz?’ Muhalefetin önümüzdeki dönemde Türkiye’nin geleceği ile ilgili bir vizyonu varmış yokmuş gibi hiçbir derdi yok. Onların derdi, 'Biz bu gemiyi batıralım', 'Gemiyi batırırsak belki iktidardan da kurtuluruz'. Bu anlayışla siyaset yapılmaz. Bizim AK Parti iktidarları olarak yapmaya çalıştığımız iş, Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarabilmek. Bunun için de canla başla büyük bir gayretle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye’nin her tarafına yatırımlar götürmeye çalışıyoruz.” dedi.