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    Mustafa Varank yeni yıla kurye olarak girdi

    Mustafa Varank yeni yıla kurye olarak girdi

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni yılda Ankara’da bulanan kuryelerle bir süre zaman geçirdikten sonra kurye kıyafetleriyle dağıtıma çıktı.
    • 01.01.2023 - 11:57
    • Güncelleme : 01.01.2023 - 13:01
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    Tüm dünya saatler öncesinde yeni yıla girdi.

    Renkli görüntülerin yaşandığı yılbaşı gecesini vatandaşlar sevdikleriyle birlikte geçirirken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni yıla kuryelerle girdi.

    Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Varank, motokuryelerle birlikte dağıtıma çıkmak istediğini söyledi.

    Bakandan yılbaşı mesaisi

    Varank, kaskını takıp kurye kıyafeti giyerek motosiklet ile dağıtıma çıktı.

    Mustafa Varank yeni yıla kurye olarak girdi ViDEO

    Mustafa Varank yeni yıla kurye olarak girdi #1

    Sitede kurye olarak görüntülendi

    Online sipariş uygulamasına kaydını yaptıran Varank, uygulamada 'kurye' olarak görüldü.

    İlk sipariş öğrenci yurduna oldu

    İlk sipariş ise bir öğrenci yurdundan geldi.

    Bakan Varank, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ekonomi Bölümünde eğitim gören 3’üncü sınıf öğrencisi Ebru Partı’nın Altındağ’da kaldığı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Şerife Bacı Kız Yurdu’na giderek, sipariş ettiği dondurma, cips ve içecekleri tam zamanında teslim etti.

    Mustafa Varank yeni yıla kurye olarak girdi #2

    Öğrenciler şaşkınlıklarını gizleyemedi

    Bakan Varank, kendisini tanımayan öğrenciye yeni yıla kuryelerle birlikte girdiğini ifade ederek, kendisinin Sanayi ve Teknoloji Bakanı olduğunu söyledi.

    Partı, karşısındaki Bakan Varank’a “Gerçekten mi?” diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.

    Mustafa Varank yeni yıla kurye olarak girdi #3

    TOGG tablosu hediye etti

    Bakan Varank, öğrencilere Türkiye’nin Otomobili TOGG’un seri üretim bandından indirilmesi anısına verilen tabloyu hediye etti.

    Öğrencilerden para alınmadı

    Bakan Varank, online sitenin yöneticileri ile görüştüğünü, bu siparişlerden ücret alınmayacağını, yapılan ödemenin iade edileceğini söyleyerek, "İyi seneleriniz olsun, arkadaşlarına selam söyle." dedi.

    Yurdun 570 öğrenci kapasiteli olduğunu öğrenen Varank, yurt çalışanlarına da hayırlı bir yıl diledi.

    Mustafa Varank yeni yıla kurye olarak girdi #4

    "İnşallah iyi yıldız verirler"

    Siparişi teslim eden Varank, Getir uygulamasında kendisinin kurye olarak resmini görünce, nşallah iyi yıldız verirler. Para da almadık." ifadelerini kullandı.

    "Memnun kaldıysanız bize yıldız verin"

    Bir süre sonra öğrenci ile telefonda görüşen Bakan Varank, "Siparişten memnun kaldıysanız bize yıldız verin." dedi.

    Mustafa Varank yeni yıla kurye olarak girdi #5

    "Müşteriyi memnun ettiğimizi düşünüyorum"

    İHA'nın haberine göre, Varank, daha sonra yurttan ayrılarak Etlik’te bulunan dağıtım merkezine geçti.

    Bakan Varank, burada yaptığı açıklamada, "Kolay iş değil. Bir kere hava soğuk. Arkadaşlarımızın ne kadar emek verdiğini görmüş olduk. Müşteriyi memnun ettiğimizi düşünüyorum. Çünkü bedava verdik ürünleri. Patronla anlaştık. Para almayacaktı. Hem de hediyeler götürdük. İlk teslimatımızda 5 yıldız verirler, iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum." diye konuştu.

    Mustafa Varank yeni yıla kurye olarak girdi #6

    Mustafa Varank yeni yıla kurye olarak girdi #7

    Mustafa Varank yeni yıla kurye olarak girdi #8


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