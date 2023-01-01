Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni yılda Ankara’da bulanan kuryelerle bir süre zaman geçirdikten sonra kurye kıyafetleriyle dağıtıma çıktı.

Tüm dünya saatler öncesinde yeni yıla girdi.

Renkli görüntülerin yaşandığı yılbaşı gecesini vatandaşlar sevdikleriyle birlikte geçirirken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni yıla kuryelerle girdi.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Varank, motokuryelerle birlikte dağıtıma çıkmak istediğini söyledi.

Bakandan yılbaşı mesaisi

Varank, kaskını takıp kurye kıyafeti giyerek motosiklet ile dağıtıma çıktı.

Mustafa Varank yeni yıla kurye olarak girdi ViDEO

Sitede kurye olarak görüntülendi

Online sipariş uygulamasına kaydını yaptıran Varank, uygulamada 'kurye' olarak görüldü.

İlk sipariş öğrenci yurduna oldu

İlk sipariş ise bir öğrenci yurdundan geldi.

Bakan Varank, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ekonomi Bölümünde eğitim gören 3’üncü sınıf öğrencisi Ebru Partı’nın Altındağ’da kaldığı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Şerife Bacı Kız Yurdu’na giderek, sipariş ettiği dondurma, cips ve içecekleri tam zamanında teslim etti.

Öğrenciler şaşkınlıklarını gizleyemedi

Bakan Varank, kendisini tanımayan öğrenciye yeni yıla kuryelerle birlikte girdiğini ifade ederek, kendisinin Sanayi ve Teknoloji Bakanı olduğunu söyledi.

Partı, karşısındaki Bakan Varank’a “Gerçekten mi?” diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.

TOGG tablosu hediye etti

Bakan Varank, öğrencilere Türkiye’nin Otomobili TOGG’un seri üretim bandından indirilmesi anısına verilen tabloyu hediye etti.

Öğrencilerden para alınmadı

Bakan Varank, online sitenin yöneticileri ile görüştüğünü, bu siparişlerden ücret alınmayacağını, yapılan ödemenin iade edileceğini söyleyerek, "İyi seneleriniz olsun, arkadaşlarına selam söyle." dedi.

Yurdun 570 öğrenci kapasiteli olduğunu öğrenen Varank, yurt çalışanlarına da hayırlı bir yıl diledi.

"İnşallah iyi yıldız verirler"

Siparişi teslim eden Varank, Getir uygulamasında kendisinin kurye olarak resmini görünce, "İnşallah iyi yıldız verirler. Para da almadık." ifadelerini kullandı.

"Memnun kaldıysanız bize yıldız verin"

Bir süre sonra öğrenci ile telefonda görüşen Bakan Varank, "Siparişten memnun kaldıysanız bize yıldız verin." dedi.

"Müşteriyi memnun ettiğimizi düşünüyorum"

İHA'nın haberine göre, Varank, daha sonra yurttan ayrılarak Etlik’te bulunan dağıtım merkezine geçti.

Bakan Varank, burada yaptığı açıklamada, "Kolay iş değil. Bir kere hava soğuk. Arkadaşlarımızın ne kadar emek verdiğini görmüş olduk. Müşteriyi memnun ettiğimizi düşünüyorum. Çünkü bedava verdik ürünleri. Patronla anlaştık. Para almayacaktı. Hem de hediyeler götürdük. İlk teslimatımızda 5 yıldız verirler, iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum." diye konuştu.