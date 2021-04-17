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    Mustafa Varank yerli aşı için gönüllü oldu

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, VLP aşısının ilk dozunu yaptırdı.
    • AA & Ensonhaber
    • 17.04.2021 - 20:11
    • Güncelleme : 17.04.2021 - 20:33
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    Mustafa Varank yerli aşı için gönüllü oldu

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile birlikte TÜBİTAK Koronavirüs Türkiye Platformu çatısı altında geliştirilen VLP aşısını gönüllü yaptırdı.

    "GÖNÜLLÜ OLMAK İSTİYORSANIZ, ÇEKİNMEYİN"

    Aşı sonrası açıklama yapan Varank, "Tabii ki aşı sıranız geldiyse, aşıya adaysanız lütfen Sağlık Bakanlığımızın uyguladığı aşıları kendinize yaptırın. Ama yerli aşı için de gönüllü olmak istiyorsanız, lütfen çekinmeyin." dedi.

    Mustafa Varank yerli aşı için gönüllü oldu #1

    Mustafa Varank yerli aşı için gönüllü oldu #2


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