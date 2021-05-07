Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a, virüs benzeri parçacıklara dayalı yerli aşının 2. dozu yapıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ilk dozunu yaptırdığı yerli aşının ikinci doz uygulamasını gerçekleştirdi.

Bakan Varank, aşı olduktan sonra gazetecilere hem aşı hakkında hem de aşının seri üretime geçirilmesinin planladığı süreç hakkında bilgilendirmede bulundu.

"SENE SONUNDAN ÖNCE YERLİ AŞIMIZI ELDE ETMİŞ OLURUZ"

Yerli aşının faz 3 çalışmalarının da başarıyla tamamlanmasının ardından sene sonuna kadar yerli aşıyı seri üretime geçirmek istediklerini söyleyen Bakan Varank, "Dolayısıyla faz 3 de başarıyla tamamlanırsa, biz de sene sonundan önce yerli aşımızı elde etmiş oluruz. Bunu hep birlikte temenni ediyoruz" dedi.

"ŞU AN GÖNÜLLÜ SAYIMIZ DOLDU"

Mustafa Varank'ın yerli aşıyla ilgili diğer açıklamaları şu şekilde:

"TÜBİTAK Aşımızda faz 1 denemesine geçmiştik. Biz de Hasan hocayla 38 gönüllüden biri olmuştuk. İlk doz aşımızı yaptırdık, şimdi de ikinci dozu yaptırıyoruz. Bu işlerde gönüllü olmak çok önemli. Vatandaşlarımıza çağrıda bulunmuştuk. Bu çağrımız karşılık buldu ve çok sayıda vatandaşımız gönüllü olmak için başvuruda bulundu. Şu an gönüllü sayımız doldu. Faz 1’de antikor üretiyor mu diye bakılıyor. Daha sonraki süreçlerde ise etkililik oranına bakılacak. Eğer aşımıza başarılı olursa faz 3 aşamasından sonra seri üretime geçecek."

Mustafa Varank, yerli aşının ikinci dozunu oldu VİDEO

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