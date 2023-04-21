Mustafa Varank yerli otomobil Togg'u kendi eliyle yıkadı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Bayram temizliği' notuyla, Togg'u yıkadığı fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

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On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif, veda ediyor...

Oruç ibadetini yerine getiren Müslümanlar, son iftarın ardından bayramı karşılıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da bayrama hazırlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Bursa 2'inci Bölge 1'inci sıra Milletvekili Adayı Mustafa Varank AK Parti İl Başkanlığı tarafından Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programına katıldı.

Burada partililerle iftar yapan ve hükümetin icraatları ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Varank, program sona erdiğinde kendisinin kullandığı 16 BRS 99 plakalı kırmızı Togg marka yerli otomobille bölgeden ayrıldı.

Kent merkezindeki bir oto yıkama istasyonuna gelen Bakan Varank, Togg’u elleriyle yıkadı.

Togg'u süngerle yıkadı

Gömleğinin kollarını kıvırıp sabunlu sünger ile Togg'un temizleyen Varank, ardından su sıkarak işlemi tamamladı. İstasyonda çalışanların ilgi ile izlediği Bakan Varank, temizlik işleminin ardından yine Togg'a binerek uzaklaştı.

Bakan Varank’ın bayram namazını Bursa Ulu Camii’nde kılacağı öğrenildi.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Varank'ın gönderisi kısa sürede büyük beğeni aldı. Yapılan yorumlar ise okuyanları tebessüm ettirdi.