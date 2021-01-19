Mustafa Varank: Yerlilik oranlarını yüzde 75'e çıkarmak istiyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, otomobilden lokomotife, ticari araçlardan gemilere yerlilik oranlarını yüzde 75'e çıkarmak istediklerini söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'de Başiskele Belediyesi Hizmet Aracı Teslim Töreni'ne katıldı.

"YERLİLİK ORANINI YÜZDE 75'E ÇIKARACAĞIZ"

Törende bir konuşma yapan Varank, üretilen araçlarda yerlilik oranlarına değinerek bu oranların yüzde 75'e çıkarmak istediklerini söyledi.

Varank, "Sektörle sıkı iş birliği içinde hazırladığımız, yakında yayınlayacağımız 'Mobilite Araç ve Teknolojileri Yol Haritası'nda kendimize ve sektöre somut ve iddialı hedefler koyduk. Tüm modlarda üretilen araçlarda; yani otomobilden lokomotife, ticari araçlardan gemilere yerlilik oranlarını yüzde 75'e çıkarmak istiyoruz. 2030 yılında elektrikli, bağlantılı ve otonom hafif ve ağır ticari araç üretiminde Avrupa'da lider ve dünyada ilk 5 ülke arasında olmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Varank'ın açıklamalarından satır başları;

"Türkiye üreterek büyümenin tadını aldı. Bu yüzden ülkemizin dört bir köşesinden yeni yatırım haberleri peş peşe geliyor. Güçlü sanayi altyapımız, çalışkan iş gücümüz, tedarik zincirlerindeki avantajlı konumumuz dünyanın her yanından yatırımcılar için Türkiye'yi cazip kılıyor.

(Ford Otosan'ın Gelecek Nesil Ticari Araç ve Batarya Üretimine ilişkin yeni yatırım kararı) Yaklaşık 2 milyar euro tutarındaki bu yatırım, ülkemiz ekonomisine çok önemli bir ilave katma değer sağlayacak. Araç üretim kapasitesini yıllık 210 bin adet artıracak, 3 bin kişiye doğrudan istihdam oluşturacak.

Türkiye çok güçlü bir otomotiv üreticisi konumunda. Otomotiv sektörü, 2020 yılında yaşadığımız tüm olumsuzluklara rağmen 25 milyar doların üzerinde bir rakamla yine ihracatımızın sürükleyicisi oldu.

2020 yılının 11 ayında yatırım talebi, salgına rağmen geçen senenin yüzde 30 üzerinde devam ediyor. Yakın zamanda açıklanan kasım ayı üretim verisi de yılın son çeyreğini güçlü bir büyümeyle geçireceğimizi gösteriyor.

Yüzyılın en büyük sağlık ve ekonomi krizinin yaşandığı 2020 yılını da totalde inşallah pozitif bir büyümeyle tamamlayacağımızı öngörüyoruz."

