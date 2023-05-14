Mustafa Varank'ın oy kullandığı sandıktan Erdoğan çıktı

DHA
Türkiye seçimini yaptı..
Oy kullanma işleminin bittiği andan itibaren başlayan sayım işlemleri devam ediyor..
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın oyunu kullandığı Yıldırım ilçesindeki 6 Nisan Anadolu Lisesi'nde kurulan 2053 nolu sandıkta sayım işlemi tamamlandı.
Sandığından Erdoğan çıktı
371 seçmenden 343’ünün oy kullandığı sandıkta 7 oy geçersiz sayılırken, Recep Tayyip Erdoğan 188 oyla sandıktan birinci isim olarak çıktı.
Kemal Kılıçdaroğlu 117, Sinan Oğan 29 oy alırken, seçimlerden çekildiğini açıklayan Muharrem İnce'ye ise 2 oy çıktı.