Mustafa Varank'ın oy kullandığı sandıktan Erdoğan çıktı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın, Bursa'da, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullandığı sandıktan Recep Tayyip Erdoğan birinci çıktı.

DHA Türkiye seçimini yaptı.. Oy kullanma işleminin bittiği andan itibaren başlayan sayım işlemleri devam ediyor.. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın oyunu kullandığı Yıldırım ilçesindeki 6 Nisan Anadolu Lisesi'nde kurulan 2053 nolu sandıkta sayım işlemi tamamlandı. Sandığından Erdoğan çıktı 371 seçmenden 343’ünün oy kullandığı sandıkta 7 oy geçersiz sayılırken, Recep Tayyip Erdoğan 188 oyla sandıktan birinci isim olarak çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu 117, Sinan Oğan 29 oy alırken, seçimlerden çekildiğini açıklayan Muharrem İnce'ye ise 2 oy çıktı.