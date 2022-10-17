Mustafa Varank'tan 20 milyar liralık yatırım açıklaması

Bakan Varank, toplamda 20 milyar liralık 4 önemli proje hakkında bilgi verdi.

Türkiye, katma değerli üretim yolunda önemli adımlar atmaya devam ederken Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı proje bazlı teşvikler veriyor...

Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararları ile toplamda 20 milyar liralık 4 önemli yatırıma proje bazlı devlet yardımı sağlanmasının önü açıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, startı verilen projelerin ayrıntılarını anlattı.

Toyota’nın, Sakarya’da yeni nesil şarj edilebilir hibrit otomobil ve batarya yatırımının 7 milyar liralık bütçeyle hayata geçireceği ifade eden Bakan Varank, İzmir’de Smart Enerji’nin yılda 2 bin megavatın üzerinde fotovoltaik güneş paneli üreteceğini açıkladı.

Varank, Türkiye’de ilk defa bulaşık makinalarında kullanılan kapsül deterjanın yılda 2,4 milyar adet ile Adana’da üretileceği belirterek Kocaeli’nde faaliyete geçen maleik anhidrit tesisi ile 100 milyon dolarlık ithalatın önüne geçileceğini kaydetti.

Nevşehir’de temel atma ve açılış

Bakan Varank, Nevşehir Acıgöl Tekstilkent’in temelini attı.

Aynı programda Konya Ovası Projesi (KOP) ile Ahiler Kalkınma Ajansı’nın (AHİKA) toplam 8 projesinin açılışını gerçekleştirdi.

“Yılda 162 bin şarj edilebilir hibrit otomobil ve batarya paketi üretilecek”

Düzenlenen törende konuşan Bakan Varank, cumhuriyetin ikinci yüzyılını, tüm dünyada Türkiye yüzyılı haline getirmek için gece gündüz çalıştıklarını ifade etti. 2 gün önce Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla Sakarya, İzmir, Adana ve Kocaeli’nde devasa yatırımları başlattıklarını kaydeden Varank şöyle devam etti:

“TOGG’un doğuştan elektrikli olması gerektiğini söylerken aslında bir vizyonu ortaya koymuştuk. Türkiye’nin elektrikli araç ve bataryada üretim üssü olabileceğini ilan etmiştik. İşte Japon otomotiv devi Toyota’nın, Sakarya’da yaklaşık 7 milyar liralık bütçeyle yeni nesil şarj edilebilir hibrit otomobil ve batarya yatırımı Türkiye’nin hedeflerini ve vizyonunu uygun şekilde burada hayata geçiriyor. Yatırımın sonunda yılda 162 bin şarj edilebilir hibrit otomobil ve batarya paketi üretilecek."

Mustafa Varank'tan 20 milyar liralık yatırım açıklaması VİDEO



“Türkiye, kısa sürede dünyanın bir numaralı güneş paneli üreticisi olacak”

Smart Enerji 7,5 milyar liranın üzerinde yatırımla yılda 2 bin megavatın üzerinde fotovoltaik güneş paneli üretecek. Bu yatırımla 2 bin 300’e yakın istihdam sağlanacak. Türkiye bugün güneş paneli üretiminde Avrupa’nın bir numarası, dünyada dördüncü sırada. Ancak ben eli artırıyorum ve diyorum ki Türkiye, kısa sürede dünyanın bir numaralı güneş paneli üreticisi olacak.





“Türkiye’de ilk defa bulaşık makinalarında kullanılan kapsül deterjan üretilecek”

Hemen hemen hepimiz bulaşık makinesi kullanmışızdır. Bulaşık makinelerinde deterjanlar kapsül şeklinde üretiliyordu. Bugüne kadar Türkiye’ye bu bulaşık makinesi deterjanları hep ithal geliyordu. İşte şimdi bir firmamız Türkiye’deki potansiyeli gördü. Adana’da yapılacak yatırımla beraber, Türkiye’de ilk defa bulaşık makinalarında kullanılan kapsül deterjan üretilecek. Yatırımın sonunda yılda 2,4 milyar adet kapsül üretilecek.

"Kocaeli’nde 3 milyar liranın üzerinde yatırımla yıllık 50 bin ton kapasiteli maleik anhidrit üretilecek"

Yine 20 milyar liralık paket içindeki bir diğer yatırımımız da farklı endüstriyel alanlarda kullanılan maleik anhidrit diye bir kimyasal malzeme. Kocaeli’nde 3 milyar liranın üzerinde yatırımla yıllık 50 bin ton kapasiteli maleik anhidrit üretilecek. Oradaki ithalatımız 100 milyon dolar. Bu ithalatın da önüne geçeceğiz. Milli Teknoloji Hamlesini tahkim edecek 20 milyar liralık bu büyük yatırım hamlesi önemsiyoruz ve vatanımıza milletimize hayırlı uğurlu olsun diyoruz."

Maleik anhidrit nedir?

Bakan Varank’ın konuşmasında bahsettiği, Kocaeli’nde yatırıma konu olan maleik anhidrit, keskin kokuya sahip renksiz bir sıvı olarak biliniyor. Üretimi, dünya genelinde her yıl artan maleik anhidrit, birçok kimyasalın üretiminde kullanılıyor. Böcek ilacı, kâğıt işleme, su arıtma kimyasalları, epoksi sertleştirici, saç spreyi, tarım kimyasalları gibi alanlarda da uygulanıyor.

Acıgöl Tekstilkent

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının genç istihdamını odağına aldığı Çalışan ve Üreten Gençler Programı (ÇÜGEP) kapsamında kalkınma ajansları eliyle hayata geçirilen Tekstilkent projelerinden birinin daha temeli atıldı. Bakan Varank’ın temelini attığı Nevşehir Acıgöl Tekstilkent, 250 kişiye istihdam sağlayacak.

Yaklaşık 13 milyon lira bütçeli projenin tamamında kamu kaynakları kullanılacak. 2 bin 200 metrekare kapalı alana sahip, toplam 12 bin metrekarelik alan üzerinde yükselecek 2 bina tekstil atölyelerine kiralanacak.

41 milyon bütçeli 8 proje

Törende Bakan Varank, KOP ve AHİKA destekleriyle hayata geçen 8 projenin de resmi açılışı gerçekleştirdi. Toplamda 41 milyon lira bütçeli 8 proje, Nevşehir’in turizm potansiyeline katkı sağlayacak.