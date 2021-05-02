Mustafa Varank'tan Ali Babacan'a 'tasarruf' cevabı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ali Babacan'ın 'tasarruf' konulu videosuna geçmişi hatırlatarak cevap verdi. Varank,"Bu mütevazılık numarasına ben bile kanabilirdim." ifadesini kullandı.

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Twitter hesabından paylaştığı bir videoda bakanlığı döneminde tasarruf yaptığını öne sürerek "Fotokopi çektiğimiz A4 kağıdını önlü arkalı kullanarak tasarruf ettiğimiz günlerde benim için 'Fren Ali' demişlerdi." ifadelerini kullanmıştı.

Babacan'ın abartılı söylemlerine ise cevap Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan geldi.

ALİ BABACAN'IN 'MERCEDES' SEVDASI

Bakan Varank, Ali Babacan'a geçmişi hatırlattığı paylaşımında, Deva Partisi liderinin 'Mercedes' düşkünlüğüne vurgu yaptı.

Babacan'ın yurt dışında Mercedes harici araçlara burun kıvırdığını söyleyen Mustafa Varank, "Bu mütevazılık numarasına ben bile kanabilirdim." dedi.

Mustafa Varank'tan Ali Babacan'a 'mütevazilik' cevabı

"BU MÜTEVAZİLİK NUMARASINA BEN BİLE KANABİLİRDİM"

Mustafa Varank paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Busan'da Kore yemeği yiyemeyince kriz çıkaran, yurt dışında Mercedes harici araca burun kıvıran, Londra-Vaşington gezilerinde kalacağı otelin yıldız sayısıyla ilgilenen bir geçmişi olmasa bu mütevazılık numarasına ben bile kanabilirdim.

Fren Ali ama neye? Sanayiye olmasın sakın?"