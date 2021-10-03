Mustafa Varank'tan anlamlı Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı

Bakan Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılan basketbol maçı sırasında çekilen fotoğraflarını paylaşıp ‘Omuz omuza mücadele’ notunu düştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta hem danışmanları hem bazı bakanları ile sahaya çıktı.

Genellikle futboldaki başarısı ile gündeme gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kez basketbol topunu eline aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da eşlik ettiği maçın görüntülerini resmi sosyal medya hesabından paylaştı.

BAKAN VARANK’TAN DİKKAT ÇEKİCİ PAYLAŞIM

Paylaşıma kısa sürede beğeni yağarken, Bakan Varank’tan da dikkat çeken bir paylaşım geldi.

‘OMUZ OMUZA MÜCADELE’

Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile isimlerinin yazılı olduğu formalarla çekilen bir fotoğraf paylaştı.

Bakan Varank fotoğrafa ‘Omuz omuza mücadele’ notunu düşerek anlamlı bir paylaşıma imza attı.

TAKİPÇİSİNİN FORMA İSTEĞİNİ KIRMADI

Bir sosyal medya kullanıcısının, “Mustafa abi, reisin ve siniz formaya talibim” paylaşımını gören Bakan Varank, takipçisinin isteğini kırmadı.

Formasının fotoğrafını çekip paylaşan Bakan Varank, takipçisine “Adresini DM’den yolla” yanıtını verdi.

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