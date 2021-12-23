Mustafa Varank'tan asgari ücret göndermesi: Bugünkü kurla 400 dolar oldu

Asgari ücreti kur üzerinden hesaplayanlara göndermede bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Asgari ücret bugünkü kurla 400 Dolar. Teşekkürler Recep Tayyip Erdoğan!" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamayla 18 lirayı aşan dolar kuru, an itibariyle 11 liranın altına indi.

Dolar kurundaki düşüş sonrası Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, asgari ücreti kur üzerinden hesaplayanlara göndermede bulundu.

"ASGARİ ÜCRET BUGÜNKÜ KURLA 400 DOLAR OLDU"

Varank, her şeyi kurla ölçen muhaliflere seslenerek, "Asgari ücret bugünkü kurla 400 dolar. Teşekkürler Recep Tayyip Erdoğan!" ifadelerini kullandı.

"EKONOMİ UZMANI OLDUĞUNU ZANNEDEN MÜZMİN MUHALİFLER İÇİN PAYLAŞAYIM"

Mustafa Varank yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Her şeyi kurla ölçerek ekonomi uzmanı olduğunu zanneden müzmin muhalifler için bir paylaşım yapayım:

Asgari ücret bugünkü kurla 400 Dolar Teşekkürler Recep Tayyip Erdoğan!"