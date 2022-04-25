Mustafa Varank'tan Aytun Çıray'a SİHA yanıtı

İHA ve SİHA'ların mucidinin Bayraktar olmadığını söyleyen İyi Partili Aytun Çıray'a cevap veren Bakan Mustafa Varank, mandacı zihniyetin bu durumu anlayamayacağını ifade etti.

Türkiye'nin ürettiği milli İHA/SİHA'lardan tüm dünyada övgüyle bahsedilmeye devam ediliyor.

Buna karşın Türkiye'deki muhalefet, üretilen yeni nesil İHA ve SİHA'lara yönelik olumsuz söylemlerine devam ediyor.

İyi Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray da, İHA/SİHA'ların ilk yapımının 1916'ya dayandığını söyleyerek olumsuz eleştirilerde bulundu.

"Bayraktar'ın İHA SİHA'ların mucidi olduğu, kuyruklu bir yalandır"

Twitter hesabından açıklama yapan Çıray, "İlk İHA 1916'da yapıldı. Jet motoru olan ilk model 1955'de yapıldı. 1980-90'larda küçültüldü. Türkiye’nin ilk yerli İnsansız Hava Aracı TUSAŞ İHA-X1 Şahit'i yaptı. 1995'de Keklik kullanıldı. Yani Bayraktar İHA SİHA'ların mucidi olduğu kuyruklu bir yalandır. Ah paşalar ah!" ifadelerini kullandı.

"Savaş konseptini değiştiren SİHA'ları mandacı zihniyetin anlamasını kimse beklemiyor"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Aytun Çıray'ın iddialarına cevap verdi.

Çıray'ın yorumunu 'Mandacı zihniyet' olarak eleştiren Bakan Varank, "Otomobil de 140 sene önce icat edildi ama otomotiv endüstrisindeki devrimi geliştirdiği teknolojiyle Elon Musk yaptı. Bayraktar'ın geliştirdiği, sofistike otonom teknolojilere sahip, savaş konseptini değiştiren SİHA'ları bu mandacı zihniyetin anlamasını zaten kimse beklemiyor!" dedi.