Mustafa Varank'tan Fatih Altaylı'ya 'Togg' göndermesi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gazeteci Fatih Altaylı'nın Togg ile ilgili, "Görüntülerde ortada bir üretim bandı yok, sağda solda tek tük Togg’lar var" sözlerini yaptığı paylaşımla tiye aldı.

Türkiye, yerli otomobil hayaline kavuştu...

Yerli otomobil Togg, ön siparişe açıldı.

Togg satın almak isteyenler 27 Mart’a kadar başvurularını Trumore uygulamasından veya Togg websitesi üzerinden 60 bin lira yatırıp gerçekleştiriyor.

24 saat dolduktan sonra verilen Togg sipariş sayısı da paylaşıldı.

24 saatte 22 bin 150 adet ön sipariş alındı

Buna göre Togg'un resmi hesabından yapılan paylaşımda, "24 saatte aldığımız 22 bin 150 adet T10X ön siparişi ardından anlık Togg Teknoloji Kampüsümüz. Ay sonundan itibaren teslimatlara başlıyoruz. Teşekkürler Türkiye!" denildi.

Varank, Altaylı'nın Togg ile ilgili söylediklerini paylaştı

Yaşananların ardından Sanayi ve Mustafa Varank'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Varank, gazeteci Fatih Altaylı'nın Togg ile ilgili, "Görüntülerde ortada bir üretim bandı yok, sağda solda tek tük Togg’lar var" sözlerini paylaştı.

"Bu üretim bandı var ya… İzlemesi muhteşem"

Varank paylaşımında, "Bu üretim bandı var ya… İzlemesi muhteşem!" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Fatih Altaylı, geçtiğimiz yıl kasım ayında Togg’un üretim bandının olmadığına yönelik yazısının ardından servis edilen Gemlik’teki fabrikaya ilişkin görüntüler için şu ifadeleri kullanmıştı: