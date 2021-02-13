Şehir Hastanesi için yol yapacak bütçesi olmadığını söyleyen Ekrem İmamoğlu'na Fatih Sultan Mehmet tablosunu hatırlatan Bakan Varank, tablo için karbon testi çağrısı yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

Bakan Varank, açıklamalarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na eleştirilerde bulundu.

Pandemi döneminde Şehir Hastanesi'nin yolunu yapacak bütçesi olmadığını söyleyen Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Varank, bunun İBB sorumluluğunda olduğunu hatırlattı.

TABLOYA VERİLEN 8 MİLYONU HATIRLATTI

İBB’nin hastane yolu yerine bir tabloya ödeme yaptığını hatırlatan Varank, Fatih Sultan Mehmet tablosu için karbon testi çağrısı yaptı. “O tablonun kaç yıllık olduğunu öğrenmek istiyorsanız, gelin TÜBİTAK’a başvurun. Biz karbon testiyle kaç yıllık olduğunu size söyleriz.” dedi.

Mustafa Varank'tan Fatih Sultan Mehmet tablosu için karbon testi çağrısı VİDEO



"UTANMADAN, 'HASTANE YOLUNU YAPMAYA BÜTÇEM YOK' DEDİ"

Bakan Varank, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Bakın, koronavirüs salgını patlak verir vermez ne yaptık? Hemen mevcut hastaneleri bitirelim, mevcut yeni pandemi hastaneleri kuralım dedik, çalışmalarımıza başladık.

Peki İstanbul'un CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı ne yaptı? Utanmadan, sıkılmadan, "Benim Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nin yolunu yapacak bütçem yok." dedi.

"ORİJİNALLİĞİ TARTIŞMALI BİR TABLOYA 8 MİLYON LİRA VERDİ"

Sonra milletin sağlığı için, milletin canı için, kıyamadığı o bütçeyle ne yaptı biliyor musunuz? Gitti, orijinalliği tartışmalı bir tabloya 8 milyon lira verdi. Peki bu arkadaşın hiç utandığını gördünüz mü? Bu ego abidesi arkadaş, çıkıp bir kez bile özür diledi mi?"

"KARBON TESTİYLE, ONLARIN KAÇ YILLIK OLDUĞUNU SÖYLERİZ"

Bakan Varank, "Bakın bunların pek bilimle alakası yok. Ben buradan kendilerine hatırlatayım. O tabloların kaç yıllık olduğunu öğrenmek istiyorsanız, gelin TÜBİTAK'a başvurun. Biz karbon testiyle onların kaç yıllık olduğunu size söyleriz. Aklınızdaki şüpheleri de gideririz." ifadelerini kullandı.