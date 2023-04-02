Mustafa Varank'tan İyi Parti ön seçiminde yaşanan kavgaya 'Papatya çaylı' yorum İyi Parti'nin Ankara'da düzenlediği milletvekilliği ön seçiminde partililer arasında yumruk yumruğa kavga çıktı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kavganın görüntüsünü paylaşarak "Ne oldu papatya çayınız mı bitti Meral Akşener" dedi.

ensonhaber.com Türkiye, 14 Mayıs tarihinde sandığa gidecek. Tarihin ve adayların resmi olarak netlik kazanmasıyla birlikte, siyaset arenasında hararetli anlar yaşanıyor.. Seçimlere kısa bir süre kalmışken muhalefet cephesinde aday kavgaları devam ediyor. Özellikle İyi Parti'de yaşanan bu adaylık ve güç kavgası her geçen gün şiddetini artırarak devam ediyor. İyi Parti'nin Ankara'da düzenlediği milletvekilliği ön seçiminde iki grup arasında kavga çıktı. Sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada partililer birbirlerine yumruk yumruğa saldırdı. Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat'ın ekibi ile milletvekili adayı Adnan Beker'in ekibi arasında çıkan kavga sonucu seçim iptal edildi. Yaşanan kavga, yorumları da beraberinde getirdi.. Bunlardan bir tanesi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan geldi.. Bakan Varank'tan Akşener'e: Ne oldu papatya çayınız mı bitti Bakan Varank, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a papatya çayı önerisinde bulunan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e partisinde yaşanılan kavgayla ilgili bir yorumda bulundu. Sosyal medya hesabından kavganın görüntüsünü paylaşan Bakan Varank, Akşener'i etiketleyerek "Ne oldu, papatya çayınız mı bitti?" dedi.