Bakan Mustafa Varank'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nu faşist olarak tanımlaması üzerine CHP'li vekiller sıralara vurmaya başladı.

Meclis Genel Kurulu'nda gergin anlar yaşandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, konuşması sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öğretmenlere yönelik yaptığı açıklamayı hatırlatarak "faşist" nitelendirmesi yaptı.

Bu sözler, CHP sıralarında oturan milletvekillerini adeta çılgına çevirdi.

CHP'li vekiller, sıralara vurarak Bakan Varank'ı yuhaladı.

Bakan Mustafa Varank'ın CHP'lilerin kızmasına neden olan konuşması; "Üretim yapmanın, istihdamın oluşturmanın ne kadar zorlu ve fedakarlık isteyen bir iş olduğundan haberiniz yok. Eğer olsaydı bizim yaptığımız gibi ülkemizde katma değer ve istihdam oluşturan yerli ya da yabancı fark etmez, her yatırımcıyı koruyup kollardınız. Ama siz türlü çarpıtmalarla “Yok şu ülke, yok bu ülke.” diyerek hem ülkenin hem Meclisin gündemini meşgul ediyor, bu ülkenin enerjisinden çalıyorsunuz. İdeolojik saiklerle sermaye düşmanlığı yapan siyasi grupların dünyanın her yerinde olduğunu görebiliriz.

Mustafa Varank'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na: Faşist VİDEO

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"FAŞİST BİR GENEL BAŞKAN..."

Ama ırkına, diline, dinine, kimliğine göre sürekli sermaye faşistliği yapan bir siyasi anlayış maalesef bir tek Türkiye’de mevcut. Ama bu normal eğer ortada “Bize oy veriyorsanız öğretmensiniz ama Cumhur İttifakı’na oy veriyorsanız öğretmen değilsiniz.” diyen faşist bir genel başkan varsa bu tavır normal."





"BAŞÖRTÜLÜLERİ ATTIĞININ ZAMANLAR AKLINIZA GELDİ.."

CHP sıralarının eylemi karşısına kürsüde duraklayan Bakan Varank, "Hiç merak etmeyin, biz size karşı idmanlıyız. Buradan başörtülüleri attığınız zamanlar aklınıza geldi herhâlde." dedi. Bu sözlerin ardından CHP'li vekiller yerine oturdu ve Varank konuşmasına devam etti.

MERVE KAVAKÇI OLAYI

Hatırlanacağı üzere; 2 Mayıs 1999 yılında Refah Partisi İstanbul Milletvekili olarak Meclis'e giren Merve Kavakçı, başörtülü olduğu gerekçesiyle dışarı çıkarılmak istenmişti.

"LÜTFEN BU HANIMA HADDİNİ BİLDİRİNİZ"

Bülent Ecevit'in "Lütfen bu hanıma haddini bildiriniz" sözlerinin ardından milletvekilleri "dışarı" sloganları atmış ve Merve Kavakçı Genel Kurul'dan ayrılmak zorunda kalmıştı.