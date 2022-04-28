Bakan Mustafa Varank, Kemal Kılıçdaroğlu’nun son günlerde 'elektrik zammı' için yaptığı hareketlerin şovdan ibaret olduğunu söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yalova'da partisinin il başkanlığı tarafından düzenlenen "Gönül Sofrası" iftar programına katıldı.

Programda gündeme değinen Bakan Mustafa Varank, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik zamlarını protesto amacıyla 3 aylık faturasını ödememesini ele aldı.

Bakan Varank, muhalefetin iktidarın yaptığı hizmetleri görmeden kendi bildiğini okumaya devam ettiğini söyledi.

"Şov yapıyorlar"

Yaşananların tiyatro olduğunu belirtip muhalefetin şov yaptığını belirten Bakan Varank, "Yok elektrik parası ödemediği için evinin elektriği kesiliyor. Bu şovu devam ettirmek için Ankara Keçiören'de bir eve gidiyor. Aslında evin elektrikleri açık. Kılıçdaroğlu gitmeden önce ışıkları kapatmışlar, gittikten sonra da ışıkları açmışlar. Böyle tiyatrolarla yalanlarla siyaset yapılmaz." dedi.

Mustafa Varank'tan Kılıçdaroğlu'na: Böyle tiyatrolarla siyaset yapılmaz VİDEO

"Bu kadar düşünüyorsanız İstanbul'da suyu kesilenlerden para almayın"

Varank, açıklamalarının devamında Kılıçdaroğlu’na seslenerek şunları söyledi:

"Madem faturaları bu kadar düşünüyorsunuz, İstanbul’da suyu kesilen 400 binden fazla aboneden para almayın. Aynı şekilde Adana’da, İzmir’de suyu kesilenlerden paralarını almayın. İşte burada bir tiyatro var, yalan var, vatandaşı aldatma var."





İBB'deki terörist: Terörle iş tuttuklarını görüyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) Sosyal Hizmetler Uzmanı olan bir kişinin terörle ilgili gözaltına alınmasına da değinen Bakan Varank, şahsın Kandil'de PKK'lılarla kalaşnikofla çekilmiş fotoğrafları olduğunu belirterek bunun seçim zamanı yapılan kirli ittifakların sonucu olduğunu söyledi.

İHA'nın haberine göre demokrasi namına belediyelerde seçim kazandıkları iddia eden kişilerin kirli ittifaklara girdiğini ifade eden Varank, "Nasıl terör örgütü mensuplarıyla iş birliği yapıp seçimlerde beraber hareket ettiklerini gayet iyi biliyoruz. Nasıl terörden yana duran partilerle beraber iş tuttuklarını biz gayet iyi biliyoruz. İşte bugün o belediyeye aldıkları terör örgütü üyeleriyle fotoğrafları çıkan insanlar, aslında o iş birliğinin diyeti mesabesinde." dedi.