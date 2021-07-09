Mustafa Varank'tan Lütfü Türkkan'a tokat gibi yanıt

Bakan Varank, kaçak binalarının yıkılmasını görüntüleyen İHA muhabirini adamlarına dövdüren İyi Partili Türkkan için "Aziz Milletimizin adını ağzına almaktan utanmayan bir zavallı" dedi.

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'de tespit edilen 15 kaçak yapısı için yıkım kararı verilmişti.

Yıkım sürecini görüntülemek isteyen İHA Muhabiri Mustafa Uslu ise bölgede zor anlar yaşamıştı.

TÜRKKAN, MUHABİRİ DÖVDÜRDÜ

Lütfü Türkkan’ın 4 adamı, çekim sırasında muhabir Uslu’yu tekme tokat darbetti. Uslu’nun yüzü saldırı sonrası kan revan içinde kaldı.

KAMERASINI KIRDILAR

Kaçak çiftliğin yıkımının haber yapılmasını istemeyen Türkkan'ın adamları, Uslu'ya ait drone ile kameraya da zarar verdi.

Lütfü Türkkan’ın adamları İHA muhabirine saldırdı

BAKAN VARANK'TAN, TÜRKKAN'A: UTANMAYAN ZAVALLI

Yaşanan çirkin saldırı sonrası darbedilen Uslu'yu ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından olaya ilişkin paylaşımda bulundu.

Türkkan'a karşı sert ifadeler kullanan Bakan Varank, "Devletin arazisini işgal edip kaçak binalarla imar yolsuzluğu yapan; bu yolsuzluğu çeken şu gencecik muhabiri dövdürüp, drone'unu kırdıran ama hala Aziz Milletimizin adını ağzına almaktan utanmayan bir zavallısın.

"UFKUMUZU KAVRAMAYA KAPASİTEN YETMEZ"

Bizim ufkumuzu kavramaya senin kapasiten yetmez." ifadelerini kullandı.

Varank, paylaşımda, genç muhabirin gülümseyerek poz verdiği bir fotoğraf karesine de yer verdi.