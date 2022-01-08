Mustafa Varank'tan Nevşin Mengü'ye: Müzmin muhaliflik dünyanın en amansız hastalığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barınak ziyareti sırasında oyun oynadığı köpek hakkında 'Tek mutlu köpeği bulup çıkarmışlar' diyen Nevşin Mengü, Bakan Mustafa Varank'tan tepki gördü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam saatlerinde Beykoz Belediyesi tarafından sokak hayvanları için yaptırılan barınağı ziyaret etmişti.

İncelemeler sırasında yetkililerden bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, barınaktaki Jack Russell Terrier cinsi köpek Maylo ile yakından ilgilenmişti.

Erdoğan'ın Maylo ile eğlenceli anlarına ait görüntüler ortaya çıkarken, gazeteci Nevşin Mengü barınaklarda yaşanan problemleri gündeme getirerek algı oluşturan bir paylaşım yaptı.

"TEK MUTLU KÖPEĞİ BULUP ÇIKARMIŞLAR"

Paylaşımında, "Tek bir tane mutlu köpek bulup Cumhurbaşkanı'nın huzuruna çıkarmışlar anlaşılan." ifadesine yer veren Mengü, sosyal medyanın gündemine oturdu. Kullanıcılar Mengü için 'Kıskanç', 'Bugün de bir şeyi eleştirdi' tarzında yorumlar yaptı.

BAKAN MUSTAFA VARANK'TAN YANIT GELDİ

Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Mengü'nün paylaşımı karşısında sessiz kalamadı.

"MÜZMİN MUHALİFLİK DÜNYANIN EN AMANSIZ HASTALIĞI"

Erdoğan'ın barınak ziyareti sırasında yanında olan Bakan Mustafa Varank, Mengü'nin muhaliflik yaptığını belirterek "Müzmin muhaliflik dünyanın en amansız hastalığı!

"20 YILDA SOKAK KÖPEKLERİNİ BİLE MUTLU ETTİK AMA ONLARI GÜLDÜREMEDİK"

20 yılda sokak köpeklerini bile mutlu etmeyi bir şekilde başardık ama müzmin muhaliflerin yüzünü güldüremedik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayvan barınağını ziyaret etti