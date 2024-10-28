Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

SAHA İstanbul tarafından organize edilen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı sona erdi.

Uluslararası binlerce firmayı bir araya getiren ve Türk savunma sanayiinin de önemli bir vitrini olan fuarı, birçok siyasetçi ziyaret etti.

AK Parti Bursa Milletvekili, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank da fuarı ziyaret eden isimlerden biriydi.

"İNATLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Varank, ziyaretine ilişkin bir de paylaşım yaptı. İncelediği stantlara ilişkin bir derlemeyi takipçileriyle paylaşan Varank, "Tam bağımsız Türkiye hedefiyle savunma sanayiindeki gücümüzü tahkim etmek için azimle ve inatla çalışmaya devam edeceğiz." notunu düştü.

100 BİNDEN FAZLA ZİYARETÇİ AĞIRLANDI

SAHA İstanbul tarafından organize edilen, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının destekleriyle düzenlenen SAHA EXPO, Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortaklığı ile 22-26 Ekim tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi.

SAHA İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 90 bin metrekareye yayılan fuara, 120 ülkeden 1478 firma katıldı. Yabancı ülkelerden resmi, ticari heyetleri ağırlayan fuarda, yerli ve milli teknolojiler dünyaya açılırken, 25 bin birebir görüşme yapıldı.

100 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan fuarda, 5 günde, 4 milyar 332 milyon doları ihracat anlaşması olmak üzere toplam 6 milyar 189 milyon dolarlık 133 anlaşmaya imza atıldı.

Geleceği şekillendiren teknolojilerin yer aldığı fuarda, yerli ve yabancı çok sayıda firma, kurum ve kuruluş en son ve yeni ürünlerini sergileme fırsatı buldu.

Fuar kapsamında yerli ve milli imkanlarla üretilen çok sayıda ürün sergilendi, 300'den fazla ürün tanıtım etkinliği yapıldı.

Aralarında dünyanın en önde gelen firmaları da olmak üzere ABD'den Avustralya'ya, Güney Pasifik'ten Avrupa ve Afrika'ya kadar çok farklı coğrafyalardan savunma, havacılık ve uzay sanayisinde faaliyet gösteren firmalar, fuarda yerli firma ve ziyaretçiler ile buluştu.

Fuar kapsamında 5 kıta ve 35 ülkeden 178 yabancı alım heyeti bulundu. SAHA EXPO 2024'ü farklı ülkelerden 26 bakan, 6 genelkurmay başkanı ziyaret etti.