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Müstehcen yayınlar gündem oldu! TikTok'ta 612 hesap incelemeye alındı

Müstehcen yayınlar gündem oldu! TikTok'ta 612 hesap incelemeye alındı Son günlerde sıkça konuşulan ve tepkilerin çığ gibi büyüdüğü TikTok yayınlarına ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, müstehcen içerikler üreten hesapların mercek altına alındığını vurguladı. Yerlikaya, 14 kişinin tutuklandığını açıkladı.