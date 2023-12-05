İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, görevindeki 180 günlük çalışmalarını anlattı.
Birçok başarılı operasyonlara imza atan Yerlikaya, gündemdeki konulara da değindi.
Bunlardan biri de son günlerde müstehcen yayınların sıklıkla yapıldığı uygulama olan TikTok.
Gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine birçok vatandaşın kullandığı uygulamada paylaşılan görüntüler sosyal medyada tepki çekiyor.
"14 hesap yöneticisi tutuklandı"
Bunun üzerine harekete geçildiğini vurgulayan Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:
"Son 6 ayda bin 332 hesap yöneticisinden 14'ü tutuklandı. 48'i hakkında adli kontrol verildi. 14 şahıs hakkında sınır dışı işlemler sürüyor. 612 hesapla ilgili işlemler devam ediyor."
Ne olmuştu?
Geçtiğimiz günlerde canlı yayıp yaparak 1 saatte 100 bin lira topladığı belirlenen G.D. adlı TikTok kullanıcısı tepki çekmişti.
Videolara yenilerini eklemeye devam eden kadının görüntülerde, para karşılığında gömleğinin düğmelerini yavaş yavaş açtığı tespit edildi.
Bunun üzerine ekipler, harekete geçerek G.D.'nin Kartal'daki evine baskın yaptı. Gözaltına alınan G.D., Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.
İfadesi alınan şahıs ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.
5 aylık hamile olan kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış