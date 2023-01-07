Muş'un yükseklerinde yoğun kar yağışı hayatı felç etti

Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 10 köy ve 21 mezra yolu, ekiplerin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

Muş'un yüksek kesimlerinde gece etkili olan kar yağışı nedeniyle 10 köy ve 21 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler grup köy yolu, ulaşıma kapandı.

Kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 20 santimetreyi buldu. İl Özel İdaresi'nin 'kar kaplanları', köy ve mezra yollarını ulaşıma açabilmek için çalışma başlattı.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin kısaldığı noktalarda güçlükle ilerleyen ekipler, köy ve mezra yollarını ulaşıma açtı.

"7/24 esasına göre çalışma yürütüyoruz"

İl Özel İdaresi ekip şefi Fehim Karakaya, "Gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle 10 köy ve 21 mezra yolu ulaşıma kapandı. Şu an itibarıyla kapalı köy ve mezra yollarımızı yeniden ulaşıma açtık. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için 7/24 esasına göre çalışma yürütüyoruz." diye konuştu.

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Buzlanma kazaya neden oldu

Muş-Kulp-Diyarbakır yolunun çeşitli noktalarında oluşan buzlanma ve görüş mesafesini düşüren sis ise kazaya neden oldu.

Sürücüsünün buzlanan yolda kontrolünü kaybettiği 49 DD 849 plakalı araç, şarampole düştü.

DHA'nın haberine göre araç, jandarma ekiplerinin desteğiyle 1 saatlik çalışmayla çekiciye yüklenip götürüldü.