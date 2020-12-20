Mutasyon dalgası Avrupa'da yayılıyor

İngiltere'de koronavirüsün yeni bir türü tespit edilmesinin ardından, B117 adı verilen yeni virüsün 3 farklı ülkede daha görüldüğü belirtildi.

Dünya, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un ülkesinde koroanvirüsün mutasyona uğramış yeni bir türünün tespit edildiğini açıklamasıyla sarsıldı.

Birçok aşı türünün onay aldığı ve toplu aşılama programlarının başlamasının beklendiği bu günlerde, mutasyon açıklaması dünya genelinde tedirginliğe neden oldu.

Avrupa ülkeleri, İngiltere'nin bu açıklamasının ardından, birer birer ulaşım tedbirleri alarak kapılarını kapamaya başladı.

3 ÜLKEDE DAHA TESPİT EDİLDİ

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'ın mutasyondan sonra salgının kontrolünü kaybettiklerini açıklamasının ardından ise Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de, B117 adı verilen bu yeni virüsün, Hollanda, Danimarka ve Avustralya’da da görüldüğünü açıkladı.

DSÖ, ayrıca koronavirüsten yüzde 70 daha hızlı yayılan bu virüsün yeni dalgalara neden olmaması için ülkelere tedbirleri artırma uyarısında bulundu.

Şimdiye kadar, Almanya, Hollanda, Avusturya, İtalya ve Belçika; İngiltere ile hava yolu ulaşımını yasakladı.



