Mutasyonlu virüsün görüldüğü il sayısı 33'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutasyonlu virüsün görüldüğü il sayısına ilişkin son durumu bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından basın toplantısı gerçekleştirdi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Fahrettin Koca, mutasyonlu virüs ile ilgili güncel detayları açıkladı.

"MUTASYONLAR TAKİP ALTINDA"

Dünyanın üç ülkesinde görülen önemli mutasyonları ve etkilerinin yakından takip edildiğini belirten Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Klinik seyir bakımından farklılık göstermediğini düşündüğümüz kaynağı belli olmayan çok sayıda mutasyon dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülmektedir. Bunlardan 263 İngiltere, 23 Güney Afrika varyant tespit edilmiştir. İngiltere'de başlayan mutasyonun hastalığın seyrinde değişiklik yapmamakla birlikte bulaşıcılığını artırdığına yönelik önemli bilgiler var. Mutasyonların varlığı kısıtlamalarla ilgili takvimimizi de etkiliyor."

"33 İLDE GÖRÜLDÜ"

Mutasyonlu virüsün görüldüğü il sayısının 33'e yükseldiğini de duyuran Koca, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Bazı illerimizde vaka sayılarının az olduğunu bazılarında fazla olduğunu görüyoruz. Bilim Kurulu'nun belirleyeceği esas doğrultusunda gerektiğinde il, ilçe bazında birtakım kararlar almak mümkün olacak. Bölgesel bazda, iller bazında birtakım kısıtlamaları gevşetmek mümkün olabilir, öneri olarak bunu sunacağız."