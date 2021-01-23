Türkiye Müteahhitler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Yenigün, korona aşısında öncelikli gruba dahil olabilme talebini Ticaret Bakanlığı'na iletti.

Çin'den satın alınan koronavirüs aşısı, belirlenen planlamaya göre ülkemizde uygulanmaya başladı.

Aşılama programında ise sağlık çalışanları ve 65 yaş üstü vatandaşlar öncelikli grup oldu.

Türkiye Müteahhitler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Yenigün de harekete geçerek sektör çalışanları için öncelik talebinde bulundu.

TİCARET BAKANLIĞI İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Sektörün pandemi nedeniyle toparlanma girişimlerinin devam ettiğini belirten Yenigün,maşıda öncelik için Ticaret Bakanlığı ile görüşme gerçekleştirdiklerini açıkladı.

"KONTENJAN VERİRLERSE HAREKET KABİLİYETİMİZ GELİŞİR"

Sektörden her şirkete belli aşı kontenjanı imkanı verilmesi gerektiğini dile getiren Yenigün, “Pandemi tüm sektörlerdeki çalışma biçimlerini ağırlaştırmış olsa da biz sektör olarak bu konuda pandeminin getirdiği yavaşlamayı kabul etmiyoruz. Konuya ilişkin de hareket geçtik ve geçtiğimiz günlerde DEİK toplantısında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a talebimizi ilettik. Kendisine sektörün yüz yüze görüşmelerinin önemini aktardık ve aşıda ayrıcalık talep ettik. Sektörümüzün sık sık yurt dışına çıkıp büyümesi ve gelişmesi adına girişimleri olduğunu aktardık. Ardından da Ticaret Bakanlığı'na talebimizi ilettik. Her firmaya yönetici iş geliştiricisi ya da proje koordinatörü gibi birkaç kişilik kontenjan olmasını talep ettik. Şimdiye kadar 45 firma başvurmuş ancak arkasının da geleceğini düşünüyorum. Bize böyle bir kontenjan verirlerse hareket kabiliyetimiz gelişir. Biz talebimizi yaptık öncelik verip verilmemesini bakanlık belirleyecek.” ifadelerini kullandı.

Müteahhitler için aşıda öncelik talep edildi VİDEO