Euro
10.0415
0.69%
Dolar
8.5256
1.17%
Altın
481.29
-0.98%
Borsa
1.417
-0.52%
Bitcoin
404.305
-0.17%
EXEN Coin
24.62
0.32%
25ºC
İstanbul
Güneşli 25 C

    Müteahhitler ve çimentocular arasındaki zam gerginliği sürüyor

    Çimentocuların, "Daire fiyatlarını yüzde 50 düşürürlerse çimentoyu bedava veririz” açıklamalarına tepki gösteren müteahhitler, tartışmanın ciddiyetsizleştirildiğini savundu.
    • Haber Merkezi
    • 16.09.2021 - 18:10
    • Güncelleme : 16.09.2021 - 18:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Müteahhitler ve çimentocular arasındaki zam gerginliği sürüyor

    Son zamanlarda inşaat sektöründeki artan fiyatlara karşı çimentocular müteahhitleri, müteahhitlerse çimentocuları hedef gösterdi.

    Geçtiğimiz günlerde müteahhitler artan çimento fiyatlarına karşı inşaat durdurma eylemi yaparken, çimentocular da açıklamalarıyla bu duruma tepkide bulundu.

    Çimentocuların, "Müteahhitler daire fiyatlarını yüzde 50 düşürürse çimentoyu bedava veririz.” açıklamasının ardından fiyat tartışmalarına bir yenisi daha eklendi.

    ÇİMENTO FİYATLARININ ARTMASI, MÜTEAHHİTLER TARAFINDAN TEPKİYLE KARŞILANIYOR

    Bir televizyon programına katılan İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu Başkanı Tahir Tellioğlu, çimentocuların yaptıkları bu açıklamayla işi ciddiyetsiz bir hale getirdiklerini söyledi.

    Müteahhitler ve çimentocular arasındaki zam gerginliği sürüyor #1

    ZAMMI KABUL EDİLEMEZ BULDULAR

    Ortalama bir konutta çimento maaliyetinin 80 ile 110 bin TL arasında olduğunu düşündüklerini söyleyen Tellioğlu, yapılan zammın kabul edilemez olduğunu savundu.

    Müteahhitler ve çimentocular arasındaki zam gerginliği sürüyor #2

    "140 TL OLAN ÜRÜNÜ 300 TL'DEN KABUL EDEBİLİRDİK"

    Tellioğlu, "Bizim yaptığımız hesaplamalara göre yüzde 60 civarında maaliyet artışları oldu. Bunu iyileştirmeyle yüzde 80 yüzde 100 kabul edebiliriz. Geçen yıl 140 TL olan tonun bu yıl 300 TL olmasını makul karşılayabiliriz ama 450 TL kabul etmemiz mümkün değil." açıklamalarında bulundu.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir