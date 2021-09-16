Müteahhitler ve çimentocular arasındaki zam gerginliği sürüyor

Çimentocuların, "Daire fiyatlarını yüzde 50 düşürürlerse çimentoyu bedava veririz” açıklamalarına tepki gösteren müteahhitler, tartışmanın ciddiyetsizleştirildiğini savundu.

Son zamanlarda inşaat sektöründeki artan fiyatlara karşı çimentocular müteahhitleri, müteahhitlerse çimentocuları hedef gösterdi.

Geçtiğimiz günlerde müteahhitler artan çimento fiyatlarına karşı inşaat durdurma eylemi yaparken, çimentocular da açıklamalarıyla bu duruma tepkide bulundu.

Çimentocuların, "Müteahhitler daire fiyatlarını yüzde 50 düşürürse çimentoyu bedava veririz.” açıklamasının ardından fiyat tartışmalarına bir yenisi daha eklendi.

ÇİMENTO FİYATLARININ ARTMASI, MÜTEAHHİTLER TARAFINDAN TEPKİYLE KARŞILANIYOR

Bir televizyon programına katılan İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu Başkanı Tahir Tellioğlu, çimentocuların yaptıkları bu açıklamayla işi ciddiyetsiz bir hale getirdiklerini söyledi.

ZAMMI KABUL EDİLEMEZ BULDULAR

Ortalama bir konutta çimento maaliyetinin 80 ile 110 bin TL arasında olduğunu düşündüklerini söyleyen Tellioğlu, yapılan zammın kabul edilemez olduğunu savundu.

"140 TL OLAN ÜRÜNÜ 300 TL'DEN KABUL EDEBİLİRDİK"

Tellioğlu, "Bizim yaptığımız hesaplamalara göre yüzde 60 civarında maaliyet artışları oldu. Bunu iyileştirmeyle yüzde 80 yüzde 100 kabul edebiliriz. Geçen yıl 140 TL olan tonun bu yıl 300 TL olmasını makul karşılayabiliriz ama 450 TL kabul etmemiz mümkün değil." açıklamalarında bulundu.