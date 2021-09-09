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    Müteahhitlerden boykot kararı

    Müteahhitler, çimento fiyatlarındaki artış nedeniyle aldıkları boykot kararını uygulamaya başladı. İnşaatlar bugünden itibaren 24 Eylül'e kadar durduruldu.
    • AA
    • 09.09.2021 - 09:12
    • Güncelleme : 09.09.2021 - 09:21
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    Müteahhitlerden boykot kararı

    Çimento fiyatlarındaki artışları protesto etmek amacıyla iş bırakacaklarının sinyalini ağustos ayı ortasında veren müteahhitler, 'grev' kararı almıştı.

    Müteahhitler, çimento fiyatlarındaki artış nedeniyle aldıkları boykot kararını uygulamaya başladı.

    15 GÜN SÜREYLE İŞ BIRAKTILAR

    Müteahhitler, bugünden itibaren 15 gün süreyle iş bıraktı.

    15 gün sürecek boykot, 24 Eylül'de son bulacak.

    Müteahhitlerden boykot kararı #1

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