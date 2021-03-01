Mutlay Sayan kimdir? ABD'de 'Harika Çocuk' seçilen Mutlay Sayan nereli, ne iş yapıyor?

Mutlay Sayan kimdir? ABD'de 'Harika Çocuk' seçilen Mutlay Sayan nereli, ne iş yapıyor?

Maddi imkansızlıklara rağmen birçok başarıya imza atarak ABD tarafından "Harika Çocuk" seçilen Türk Mutlay Sayan kimdir? merak konusu oldu. İşte Mutlay Sayan hakkında bilgiler..

Yoksel bir çiftçi ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Mutlay Sayan, dünyanın takdir ettiği Türk isimler arasında yer alıyor.

Yüzde yüz bursla ABD'ye okumaya giden ve onkoloji alanında önemli çalışmalar yapan Saylan hakkındaki bilgiler vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Peki Amerika'da Harika Çocuk seçilen Mutlay Sayan kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Mutlay Sayan'ın hayatı ve biyografisi..

MUTLAY SAYAN KİMDİR?

Mutlay Sayan, 1988 yılında Iğdır’ın küçük bir köyünde doğdu ve maddi sıkıntılar dolayısıyla ailesiyle birlikte İstanbul Bağcılar Güneşli’ye yerleşti.

İstanbul Güneşli'ye taşındıktan sonra tekstil atölyesinde ailesine yardımcı oluyordu. Bir gün bir öğretmeni sayesinde okul hayatına tutunan Sayan, liseyi birincilikle bitirdi.

Mutlay, lisede bir matematik projesi geliştirdi ve bu proje ile birinciliği kazandı. Geliştirdiği proje ile Amerika'daki Vermont Üniversitesi'nde (University of Vermont) yüzde 100 burs kazandı.

Mutlay Sayan tıp fakültesini birincilikle bitirdikten sonra asistan doktor olarak Rutgers Üniversitesi'nde Radyasyon Onkolojisi üzerinde çalıştı.

Genç yaşında pek çok makale yayımlayan başarılı isim, "Wunderkind" unvanı aldı. Almanca olan bu sözcüğün anlamı Harika Çocuk'tur.