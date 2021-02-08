Türk Sanat Müziği'nin güçlü sesi Müzeyyen Senar, ölüm yıl dönümünde unutulmadı. Atatürk’ün en sevdiği sanatçılardan biri olan Müzeyyen Senar'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Müzeyyen Senar kimdir?

Türk müziğinin önemli isimlerinden Müzeyyen Senar, ölümünün 6. yılında hatırlanıyor. "Cumhuriyetin Divası" olarak da anılan usta sanatçının hayatı ölüm yıl dönümünde merak konusu oldu.

Sanatseverler tarafından ‘Müzeyyen Senar kimdir? Müzeyyen Senar ne zaman, kaç yaşında öldü?’ sorularının yanıtları araştırılıyor.

Peki, Müzeyyen Senar kimdir, kaç yaşında öldü? Cumhuriyet'in Divası Müzeyyen Senar nereli? İşte, Müzeyyen Senar'ın hayatı ve biyografisi...

MÜZEYYEN SENAR KİMDİR?

1918 tarihinde Bursa'da doğan Müzeyyen Senar'ın küçük yaşta evlatlık verildiği iddia edilmektedir.

Müzikle genç yaşta tanışan Senar müzik eğitimine, Anadolu Musiki Cemiyeti'nde, kemençe üstadı Kemal Niyazi Seyhun Bey ve udi Hayriye Hanım gözetiminde başlamıştır.

Güçlü sesiyle dikkat çeken Müzeyyen Senar’ın ünü yayıldıkça devrin önemli üstatları da ona dersler vermiş, zamanın sevilen şarkılarının yanı sıra kendi bestelerini de öğretip söylemesine yardımcı olmuşlardır.

Kemal Niyazi Bey ile İstanbul Radyosu'nda şarkı söylemeye başlayan Senar, Perşembe günleri ilgiyle izlenen bu programla geniş kitlelere adını duyurmuştur. Dinleyicileri arasında, İstanbul’un en önemli müzikhollerinden biri olan 10. Yıl Belvü Gazinosu'nun sahibi İbrahim Dervişzâde de bulunmaktaydı ve gazinonun 1933 yılının yaz sezonunun yıldızlar programına Müzeyyen Senar'ı da almıştır.

Senar, sonraki yıllarda İstanbul'un başka ünlü gazinolarında da sahne almıştır.

Müzeyyen Senar'ın yeteneği, Cumhuriyet'in kurucusu ve Türk sanat müziğinin büyük hayranı Mustafa Kemal Atatürk'ün de ilgisini çekmiş ve sanatçı birçok kez onun huzurunda, özel meclislerinde şarkı söylemiştir.

İlk konserini 19 Aralık 1936'da İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleştirmiştir. Daha sonra Bursa'da Çelik Palas Oteli'nde konser veren Müzeyyen Senar, 1937 yılında Mudanya'da Ege Vapuru'nda Cumhuriyet Balosu'nda konser vermiştir.

1938 yılında Ankara Radyosu'nun ilk yayınlarına katılmış ve 1941 yılına dek radyo aracılığıyla dinleyicileri ile buluşmayı sürdürmüştür.

Müzeyyen Senar, son sahne konserlerini 1983 yılında İstanbul Bebek Gazinosu'nda vermiş ve bu tarihten sonra yalnızca ender anlarda, müzikli özel toplantılarda şarkı söylemiştir.

1998 yılında Müzeyyen Senar ile Bir Ömre Bedel albümünü çıkmıştır.

1998 yılında Devlet Sanatçısı seçilen Senar, 2004 yılında Sezen Aksu tarafından düzenlenen ve sanatçı dostlarının da katıldığı gecede 72. sanat yılını kutlamıştır.

Müzeyyen Senar, son konserini 5 Eylül 2006 tarihinde İstanbul Sarayburnu'nda Sepetçiler Kasrı'nda vermiştir.





MÜZEYYEN SENAR KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ?

26 Eylül 2006 tarihinde İzmir'deki evinde fenalaşan sanatçının beyin enfarktüsü geçirdiği ve vücudunun sol tarafının felç olduğu açıklanan Senar, 2007'de İstanbul'daki Darüşşafaka'da Rehabilitasyon Merkezinde Nisan ayı başına kadar tedavi görmüştür. Tedavi neticesinde kısmen de olsa durumu iyiye gitmiştir.

24 Şubat 2008'de kızı Feraye, annesi Müzeyyen Senar'ın sesini kaybettiğini açıklamıştır. 22 Temmuz 2008'de sağlık durumunun iyi olduğu belirtilmiştir.

8 Şubat 2015 tarihinde sabah saat 07:30'da zatürre dolayısıyla tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 96 yaşında hayatını kaybeden Müzeyyen Senar'ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilmiştir.



