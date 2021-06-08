Euro
10.4895
-0.15%
Dolar
8.6086
-0.05%
Altın
523.72
-0.42%
Borsa
1.448
0.04%
Bitcoin
277.600
-10.45%
EXEN Coin
34.50
0.02%
20ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 20 C
    Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekiplerinin aşılanmasına başlanıyor

    Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekiplerinin aşılanmasına başlanıyor

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekiplerinin aşılanmasına yarından itibaren başlanacağını açıkladı.
    • AA
    • 08.06.2021 - 18:59
    • Güncelleme : 08.06.2021 - 19:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı programında yeni bir gruba daha geçildiğini duyurdu.

    Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekiplerinin aşılanmasına yarından itibaren başlanacağını açıkladı.

    MÜZİSYEN, FİLM VE DİZİ PRODÜKSİYON EKİPLERİ AŞILANIYOR

    Açıklamasını Twitter üzerinden yapan Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

    "Aşı programımızda bir grubun daha aşılanmasına başlıyoruz. Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olmaya başlayabilecekler. Her geçen gün yeni meslek ve yaş grupları eklenerek ülkemizi en kısa sürede salgın gündeminden çıkaracağız. Bu güce güvenin."

    Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekiplerinin aşılanmasına başlanıyor #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir