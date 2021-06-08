Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekiplerinin aşılanmasına başlanıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekiplerinin aşılanmasına yarından itibaren başlanacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı programında yeni bir gruba daha geçildiğini duyurdu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekiplerinin aşılanmasına yarından itibaren başlanacağını açıkladı.

MÜZİSYEN, FİLM VE DİZİ PRODÜKSİYON EKİPLERİ AŞILANIYOR

Açıklamasını Twitter üzerinden yapan Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Aşı programımızda bir grubun daha aşılanmasına başlıyoruz. Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olmaya başlayabilecekler. Her geçen gün yeni meslek ve yaş grupları eklenerek ülkemizi en kısa sürede salgın gündeminden çıkaracağız. Bu güce güvenin."